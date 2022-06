Uniti per sempre dalle parole:

“Lettere d’amore”

in piazza Risorgimento

CINGOLI - Lo spettacolo sarà in scena sabato 25 alle 21,45 in occasione dell'evento nazionale "La notte romantica dei borghi più belli d’Italia"

Un legame sottile e impossibile da spezzare, fatto di parole e ricordi. La compagnia teatrale Astrifiammante, in collaborazione con la Pro Loco di Cingoli, porta in scena in piazza Risorgimento “Lettere d’amore”, di A. R. Gurney. Lo spettacolo, candidato al Pulitzer nel 1990, sarà in scena sabato 25 alle 21,45 in piazza Risorgimento.

“Lettere d’amore” racconta lo scambio epistolare che accompagna la vita di Melissa ed Andrew che, partendo dai primi messaggi di ringraziamento e bigliettini di auguri, continuano a scriversi mentre crescono e prendono strade differenti, rimanendo sempre legati da un filo invisibile fatto di affetto e forse di qualcosa di più. Gli attori Rosetta Martellini e Michele Pirani interpretano i due protagonisti che leggono ad alta voce le lettere che li accompagnano per tutta la vita seduti alle loro scrivanie. L’appuntamento è organizzato in occasione dell’evento nazionale “La notte romantica dei borghi più belli d’Italia”. Info al numero 0733602444 oppure scrivendo una mail a info@prolococingoli.it.

