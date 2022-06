Pronta l’inaugurazione

di piazzetta Carradori

PORTO RECANATI - È prevista per sabato 25 giugno, alle 17. L'amministrazione: «Viene restituito alla cittadinanza un luogo rinnovato e inclusivo»

È prevista per sabato 25 giugno, alle 17, l’inaugurazione di piazzetta Carradori, a Porto Recanati. Lo annuncia il Comune, terminati i lavori di riqualificazione. In occasione dell’evento, ci saranno animazione, baby dance e truccabimbi. «Viene così restituito alla cittadinanza un luogo rinnovato e inclusivo, pensato per essere vissuto appieno da tutti i bambini ma che di fatto è patrimonio dell’intera comunità cittadina, senza distinzione di generazioni, e siamo quindi tutti chiamati ad averne cura e rispetto – conclude la nota -. L’Amministrazione vuole inoltre ringraziare gli operai comunali per l’impegno e per il lavoro svolto per portare a compimento gli interventi previsti dal progetto».

