Inglese e spagnolo per tutti i livelli,

partono le nuove classi

CORSI - Le modalità, da ora, diventano due: on line o in presenza. Per i bambini lezioni a Macerata e Corridonia

22 Giugno 2022 - Ore 11:11 - caricamento letture

Nuove partenze, conferme e novità. Inglese e spagnolo per tutti i livelli e per tutte le esigenze. Inglese per bambini, inglese e spagnolo per viaggiare, Inglese e spagnolo livello base, intermedio, avanzato. Stiamo componendo le nuove classi di inglese e spagnolo dopo un anno straordinario! Scopri il tuo livello e chiedi le info che ti servono per unirti alle nostre classi. Abbiamo molte possibilità, veniamo incontro alle esigenze di orario e organizziamo le classi secondo il livello in modo omogeneo per rendere le lezioni intense e utili da subito a migliorare la tua lingua!

Testa il tuo inglese qui http://www.lemonsrl.eu/testInglese. Testa il tuo spagnolo qui http://www.lemonsrl.eu/testSpagnolo. Le modalità di lezione, da ora, diventano due: puoi scegliere il tuo corso di lingua on line o in presenza, il metodo non cambia: lezioni basate sull’apprendimento attraverso l’ascolto e la conversazione. Unità di lezioni con un docente italiano e uno madrelingua che si alternano in attività formative ricche di scambio e interazione.

Quasi al completo, ultimi tre posti, la classe di inglese livello intermedio, il corso che migliora la tua conoscenza, la tua pronuncia e ampia il tuo lessico secondo le tue esigenze, culturali e professionali. Affrettati a contattarci per prenotare il tuo posto. http://www.lemonsrl.eu/info. Aperte le iscrizioni anche per le classi di inglese livello base, spagnolo livello base e intermedio. Altre e belle novità: partono i nostri corsi di inglese e spagnolo per viaggiare: corsi in formula intensiva che puoi frequentare prima e per le tue vacanze estive!!

Al via anche i corsi di inglese per bambini: puoi iniziare anche quest’estate con le prime lezioni prova e introduttive che contengono moduli di gioco e yoga sempre in lingua per far acquisire l’uso naturale della lingua inglese ai piccoli e far passare qualche ora di gioco con coetanei in modo ludico e costruttivo! I corsi per bambini si svolgono in presenza, tra Macerata e Corridonia puoi scegliere la sede più comoda. Per ricevere tutte le info clicca qui http://www.lemonsrl.eu/info. I corsi sono gestiti da docenti qualificati e dalle competenze certificate, da docenti madrelingua con lunga esperienza, soprattutto del metodo “talking to learn”. I docenti dei corsi per bambini hanno la certificazione dell’insegnamento di lingua e di yoga per l’infanzia e l’età evolutiva. Iscrivendosi entro il 1 luglio hai diritto a lezioni di prova gratuite e a offerte sui corsi per adulti!

Puoi fare i test di livello direttamente dal nostro sito e sarai contattato dai coordinatori per sapere qual è, quando parte e quali sono i costi per il tuo corso di inglese o di spagnolo.

I nostri studenti di lingue sono entusiasti e affiatati, ogni classe ha già deciso di continuare con il successivo livello! Unisciti anche tu, coltiva, parla, impara o migliora la tua lingua straniera!

Per ricevere altre informazioni e i dettagli clicca qui http://www.lemonsrl.eu/info. Per parlare con il referente dei corsi chiama il 07331960765 o scrivi su whatsapp: 3880758792. I nostri canali digitali: web www.lemonsrl.eu, fb: https://www.facebook.com/Lemon.Servizi, In: https://www.linkedin.com/company/lemon-srl, Ig: https://www.instagram.com/lemon_servizi/

