Famiglie in festa all’Helvia Recina,

la Clementoni Cup coinvolge tutti (Foto)

Melchiorri e Sacchi ospiti d’onore

MACERATA - Bambini e bambine di 16 società della provincia hanno trascorso una giornata magnifica allo stadio, organizzata da Atletico Macerata e Pgs Robur. Non solo calcio: tutti hanno potuto sperimentare altri sport messi in vetrina dalle realtà del capoluogo

Clementoni Cup all’Helvia Recina, dal calcio ai valori dello sport grazie al sano divertimento. Un successo la prima edizione della manifestazione organizzata dall’Atletico Macerata e Pgs Robur, in collaborazione con Clementoni, il Sert di Macerata e patrocinio del Comune in occasione della festa per il titolo di città conferito al capoluogo.

Il bomber Federico Melchiorri e l’arbitro Juan Luca Sacchi gli ospiti d’onore dell’evento, per la gioia di bambini e bambine di ben 16 squadre della provincia, categoria “Primi Calci”, che per un giorno hanno vissuto l’emozione di incontrare i protagonisti del massimo palcoscenico calcistico italiano. Ma non solo. Il format innovativo dell’event0 ha coinvolto tantissime famiglie, che hanno potuto vivere una giornata speciale. La parte dedicata alle “sfide” calcistiche ha visto una sessione pomeridiana dalle 15 alle 19 e una serale dalle 20 alle 22 con partite 5 contro 5 della durata di 10 minuti per tempo (2 tempi) con tutte le squadre che si sono incontrate ma senza classifiche, ricevendo solo premi di partecipazione per tutti i bambini iscritti delle società.

Hanno partecipato Atletico Macerata, Pgs Robur, Maceratese, Tolentino A e Tolentino B, Treiese, Portorecanati, Tre Torri Sarnano, Corridonia, Montefano, Salesiana Vigor Civitanova, Vigor Macerata, Montecassiano, Montemilone Pollenza, Valdichienti, Aurora Treia, Ancona Respect.

Ma dal calcio, al centro della manifestazione, si è aperto un percorso che ha permesso a tutti di diventare protagonisti. Grandi e piccini hanno così potuto divertirsi ammirando le esibizioni della Virtus Pasqualetti e della Ginnastica Macerata e provando il baseball con i Macerata Angels, le arti marziali con il Tkfa, il tennis con il maestro Giorgio Tombesi, sfruttando anche la possibilità di provare le due ruote della Sibillini E-bike. La giornata dedicata allo sport è stata anche momento di socializzazione e sensibilizzazione di tematiche importanti, visto che tra una partita e l’altra i bambini e le bambine sono stati impegnati in laboratori ludici e sociali su argomenti sensibili come la lotta al bullismo, l’integrazione di genere e l’educazione alimentare. Hanno partecipato all’evento il Garante Giancarlo Giulianelli, la consigliera regionale Anna Menghi e Riccardo Sacchi, assessore allo Sport del Comune di Macerata.

