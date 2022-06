Ruba in un negozio,

poi va al bar: denunciato

MACERATA - Un 43enne ieri ha agito in corso Cairoli. La polizia lo ha rintracciato poco dopo

Ruba un portafoglio, fugge e va al bar: denunciato un 43enne. L’uomo ha agito ieri pomeriggio a Macerata in corso Cairoli, in un negozio al civico 20. L’uomo, secondo quanto riferito dalla titolare ai poliziotti, è entrato e ha preso un portamonete in pelle esposto in vetrina e poi è fuggito. La proprietaria ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno controllato le riprese delle telecamere e la donna ha fatto una descrizione dell’uomo. Gli agenti hanno diramato una nota di ricerca. Nel giro di pochi minuti l’uomo è stato trovato all’interno di un bar nelle vicinanze del negozio. Il 43enne, compreso di essere stato scoperto, ha spontaneamente riconsegnato il portamonete agli agenti. Già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per furto aggravato e per non aver rispettato il divieto di ritorno nel comune di Macerata , che era stato disposto nei suoi confronti dal questore di Macerata, Vincenzo Trombadore, il 30 maggio scorso.

