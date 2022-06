L’Ottocento a Macerata,

danze per la festa della Città (FOTO)

EVENTI - Oggi e domani sono diversi gli appuntamenti nel carnet tra musica, street food, esibizioni equestre, fanfare. Nel pomeriggio c'è stato il ballo in costume d'epoca a Palazzo Buonaccorsi

18 Giugno 2022 - Ore 20:50 - caricamento letture

Balli con abiti ottocenteschi a palazzo Buonaccorsi, tra i cavalieri il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli. E proprio Macerata è la festeggiata oggi e domani con una serie di eventi per celebrare il titolo di Città che è stato assegnato al capoluogo recentemente.

Oltre al ballo in costume (il sindaco ha scelto un rigoroso completo scuro) oggi in programma anche un convegno e mostra agli Antichi forni su ‘Macerata, profilo della città’ cui è seguita allo stadio Helvia Recina la ‘Clementoni Cup’ di calcio dedicata ai bambini (alle 18). In piazza della Libertà, alle 21, concerto della fanfara dei carabinieri.

In piazza Mazzini alle 22 Band di musica d’insieme in concerto, a cura di Accademia musicale Lizard. Chiusura con un dj set dalle 23,30 alle 2 in piazza della Libertà con 404 Music Fest. Tra gli eventi esibizioni equestri, il concorso aperitivo ‘Città di Macerata’, concerti, street food, presentazione dei vincisgrassi alla maceratese.

Domani alle 10,30 la sfilata del corteo con la fanfara dei carabinieri, dal monumento ai Caduti. Alle 11 il passaggio dal vecchio gonfalone al gonfalone Città di Macerata (in piazza Garibaldi). Alle 17 la partenza della fanfara a cavallo della polizia, da piazza Pizzarello ai Giardini Diaz. Alle 18 ai Giardini Diaz esibizione equestre e concerto della banda musica dell’Aeronautica. Tra le altre iniziative la premiazione alle 21 di Aperitivo Città di Macerata. Alle 22 in piazza della Libertà Vittorio Pengue in concerto (cover band di Enrico Ruggeri).

(Foto di Fabio Falcioni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA