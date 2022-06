Capretto cade in un burrone,

salvato dai vigili del fuoco

SERRAPETRONA - I pompieri si sono calati per circa 15 metri tra la vegetazione per raggiungere l'animale

Capretto cade dentro un dirupo profondo una quindicina di metri, l’animale lo hanno recuperato i vigili del fuoco, calandosi all’interno. È successo intorno alle 16,20 di questo pomeriggio a Serrapetrona. Il proprietario questo pomeriggio non riusciva a trovare il capretto, ma lo sentiva lamentarsi. Quando ha capito che l’animale era caduto all’interno di un dirupo, ricoperto dalla vegetazione, profondo una quindicina di metri e che si trova lungo via Nazionale, ha chiamato i vigili del fuoco per chiedere aiuto. Raggiungere il capretto non è stato semplice per i pompieri che si sono calati fino a raggiungere l’animale per poi riportarlo in salvo.

