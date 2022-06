Tre studentesse del Maceratese

ai corsi d’orientamento della Normale

STUDI - Due di loro sono del liceo Classico Filelfo di Tolentino, una frequenta lo Scientifico Galilei di Macerata

17 Giugno 2022 - Ore 16:02 - caricamento letture

Ai corsi di orientamento della Normale di Pisa parteciperanno tre ragazze del Maceratese, due di loro frequentano il Filelfo di Tolentino. Hanno superato le selezioni per partecipare ai corsi di orientamento organizzati dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Le studentesse sono Alice Gigli e Viola Schiavoni, del liceo Classico del Filelfo di Tolentino ed Elena Carlini, del liceo Scientifico Galilei di Macerata.

La Normale anche quest’anno garantirà, senza alcun onere a loro carico, a centinaia di ragazze e ragazzi di tutta Italia e delle scuole italiane all’estero l’opportunità di approfondire discipline universitarie a un anno dal conseguimento della maturità.

Si tratta di cinque giorni di attività in cui le studentesse e gli studenti selezionati alloggeranno nelle residenze preposte e svolgeranno lezioni tenute da docenti universitari, seminari, workshop e altri incontri su svariati ambiti di ricerca – che comprendono anche discipline non impartite in Normale – su temi di attualità. Al termine degli incontri, le corsiste e i corsisti potranno contribuire al dibattito, dialogando tra loro e con le relatrici e i relatori. La selezione prevedeva l’ammissione a 320 partecipanti, 80 per ciascuno dei 4 corsi in programma: a San Miniato al conservatorio Santa Chiara, dal 20 al 25 giugno, a Roma, nell’Accademia Nazionale dei Lincei, dal 18 al 23 luglio, a Napoli nella Scuola Superiore Meridionale, dal 5 al 9 settembre; anche a Milano, per un corso organizzato in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, dal 4 al 9 luglio.

