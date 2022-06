Scavi in centro storico,

trovato ordigno bellico

ESANATOGLIA - E' stato fatto brillare in una cava da vigili del fuoco e artificieri

17 Giugno 2022 - Ore 22:37

Ordigno bellico trovato nel centro storico di Esanatoglia durante degli scavi. È successo nel primo pomeriggio di oggi. Immediato l’intervento sul posto da parte dei vigili del fuoco di Camerino, dei carabinieri della Compagnia di Camerino e della polizia locale. L’idea è stata quella di far brillare l’ordigno. Di questo si sono occupati i vigili del fuoco con gli artificieri dei carabinieri. In sicurezza, l’ordigno è stato fatto brillare in una cava della zona.

