Tragedia in spiaggia,

turista annega in mare

SENIGALLIA - L'uomo è stato soccorso dai bagnini che hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenute le ambulanze, Capitaneria di porto e Polizia locale

14 Giugno 2022 - Ore 13:16 - caricamento letture

Tragedia intorno a mezzogiorno in spiaggia a Senigallia. Un bagnante è morto a seguito di un annegamento. L’uomo, un anziano, si trovava in acqua, all’altezza dei Bagni 98, nella zona tra il Lungomare Alighieri e il Ciarnin, quando ha accusato improvvisamente un malore.

Immediatamente notato che si trovava in difficoltà, a soccorrerlo sono stati subito i bagnini.

Portato sulla riva, nel frattempo è stato allertato anche il Nue 112. A sirene spiegate è arrivata l’ambulanza. Il personale sanitario ha effettuato la rianimazione e chiamato anche Icaro, alzatosi in volo dalla piazzola di Torrette.

L’équipe medica dell’elisoccorso si è verricellata in spiaggia. Per l’uomo, un turista, non c’è stato però purtroppo nulla da fare. Il decesso è stato constatato dopo circa mezz’ora. Sul posto sono intervenute pure le pattuglie della Polizia Locale e i militari della Capitaneria di Porto.

