Giornata nazionale dello sport:

volley alla Terrazza dei popoli

e basket al campo di Corneto

MACERATA - Il Coni e il Comune organizzano due appuntamenti che vedranno coinvolti i giovani della città in altrettante manifestazioni sportive. Appuntamento a domenica 5 giugno

In occasione della Giornata nazionale dello sport proclamata dal Coni per domenica 5 giugno, il Comitato olimpico nazionale italiano e il comune di Macerata organizzano due appuntamenti che vedranno coinvolti i giovani della città in altrettante manifestazioni sportive. A partire dalle 15.30 fino alle 20, la Terrazza dei popoli ai giardini Diaz ospiterà il torneo giovanile Volley S3 promosso dall’Helvia Recina mentre a partire dalle 18.30, al campo da basket di Corneto, si terrà il campionato minibasket promosso dalla Basket Macerata con il derby che vedrà in campo gli Aquilotti Reali Macerata e gli Aquilotti Testa Bianca Macerata. Durante i due eventi parteciperanno anche operatori del mondo sportivo del territorio.

«Ringraziamo il Coni per averci coinvolto in questa lodevole iniziativa che vede protagoniste le associazioni sportive della città, che interessa in particolare i bambini e i ragazzi e che tocca i quartieri di Macerata – ha detto l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi -. Questi due appuntamenti si inseriscono perfettamente nel ricco cartellone di Macerata Città Europea dello Sport 2022».

«Ci prepariamo a vivere una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport – ha aggiunto Fabio Romagnoli, delegato provinciale Coni -. Siamo certi che lo sport sarà fondamentale per la ripresa del paese in questo momento di ripartenza».

