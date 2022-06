Confidi, approvato il bilancio

MACERATA - I numeri del 2021: utile di 2.494 euro, 7.386.000 euro i fidi garantiti in essere, oltre 4 milioni il patrimonio mobiliare, 493 imprese socie iscritte

1 Giugno 2022

Presentato all’assemblea dei soci del Confidi Macerata che si è svolta a Villa Verdefiore di Appignano il bilancio dell’anno 2021, chiuso in utile di 2.494 euro ed approvato dai soci: 7.386.000 euro i fidi garantiti in essere, oltre 4 milioni di euro il patrimonio mobiliare, 493 imprese socie iscritte.

Al termine dei lavori della parte privata, in cui il presidente Gianluca Pesarini ed il direttore Leonardo Ruffini hanno illustrato il bilancio, si è svolto un interessante e partecipato convegno che si è aperto con i saluti introduttivi del presidente il quale «ha sottolineato come oggi più che mai, in questo complesso momento storico/economico, il Confidi sia di sostegno e riferimento per le aziende del territorio che devono innovare e riorganizzarsi», si legge in una nota.

Marco Cucculelli, professore dell’università Politecnica delle Marche, è intervenuto sul tema “Congiuntura, innovazione e riorganizzazione del sistema produttivo”. Dopo aver analizzato la situazione dell’economia italiana, regionale e della provincia maceratese, Cucculelli ha evidenziato come il miglioramento dei livelli di efficienza delle imprese e la tenuta congiunturale del sistema siano dipesi da modelli organizzativi e competitivi più solidi, generati da processi di riorganizzazione degli assetti produttivi.

«Determinante il ruolo del Confidi Macerata – conclude il Prof. Cucculelli – nell’assistere le imprese e nel rilascio di garanzie a supporto della finanza necessaria a realizzare questi processi». All’incontro hanno partecipato anche esponenti delle banche convenzionate al Confidi, il deputato Tullio Patassini, il neo presidente dell’Istao Mario Baldassarri, il presidente dell’Ordine dei Commercialisti Luca Mira, il direttore di Confindustria Macerata Gianni Niccolò, altri rappresentanti di Enti ed Istituzioni territoriali.

