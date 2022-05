«Ho perso l’anello,

me lo aveva regalato la nonna»

Ricompensa a chi lo trova

MACERATA - E' stato smarrito in centro da una donna che si è recata ad uno spettacolo di benificenza al Lauro Rossi

30 Maggio 2022 - Ore 10:55 - caricamento letture

Ha smarrito l’anello che la nonna le ha regalato in punto di morte e ora promette una ricompensa a chi glielo riconsegnerà. E’ successo a una donna di Macerata che sabato sera era in centro per uno spettacolo di beneficenza al teatro Lauro Rossi. «Non so bene in quale momento – racconta – ma ho perso l’anello. E’ in oro bianco, a forma di corolla di fiore con un brillantino. E’ un anello degli anni ’40 e non ha un grande valore ma per me è preziosissimo perché è un ricordo di mia nonna». La donna ha previsto per chi lo restituirà una ricompensa di 100 euro. Chi dovesse trovarlo e restituirlo può rivolgersi alla redazione di Cronache Maceratesi al numero 3313307773.

