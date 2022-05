Esplosione dello pneumatico:

operato 33enne, è in terapia intensiva

SERRAPETRONA - Il giovane è un autista della Contram. Gli ispettori dello Spsal dell'Asur hanno svolto accertamenti: stava gonfiando la camera d'aria con un compressore quando è avvenuto l'incidente

29 Maggio 2022 - Ore 13:48

È ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Torrette di Ancona il giovane di 33 anni che ieri intorno alle 19 è stato investito dall’esplosione di uno pneumatico. L’incidente è avvenuto a Serrapetrona. A restare gravemente ferito un conducente della Contram che si trovava nell’azienda agricola di famiglia. Stava effettuando dei lavori di manutenzione ad un trattore quando è avvenuto l’incidente. La forza dell’esplosione gli ha provocato un trauma toracico importante. Il 118 lo ha trasportato in ospedale a Macerata, poi da lì il 33enne è stato trasferito all’ospedale di Torrette nel corso della notte con ambulanza (l’elicottero non poteva alzarsi in volo causa maltempo).

A Torrette il giovane è stato operato nel corso della notte. Al momento la prognosi resta riservata. Ieri dopo l’incidente sono intervenuti nell’azienda i carabinieri e gli ispettori dello Spsal dell’Asur (che è deputato a svolgere gli accertamenti in caso di incidenti nelle aziende).

Da quanto ricostruito dagli ispettori, ieri il 33enne stava gonfiando la grande camera d’aria di un trattore e per farlo ha utilizzato un compressore. L’uomo si trovava vicino alla camera d’aria quando questa è esplosa ed è stato colpito in pieno provocandogli un trauma toracico con varie lesioni. Lo Spsal ha sentito il magistrato di turno che non ha ritenuto necessario porre sotto sequestro il trattore (il mezzo è risultato in regola).

