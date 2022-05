Anthropos ancora sul tetto d’Italia,

nel nuoto vinta la Coppa per società

IN VASCA ad Abano Terme i portacolori della società di Civitanova sbaragliano la concorrenza

Anthropos di Civitanova sul tetto d’Italia anche nei Campionati Italiani di Nuoto Promozione Fisdir – Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, valevoli per l’assegnazione della Coppa Italia per società nella piscina comunale di Abano Terme.

Si tratta del secondo trofeo in una settimana dopo la Coppa Italia conquistata in Sicilia nell’Atletica Promozione Fisdir. Sin da venerdì il sodalizio marchigiano era in Veneto con 21 atleti, 5 tecnici e numerosi familiari al seguito con tanta gioia e aspettative dopo la lunga sosta legata alla pandemia (ultima kermesse nazionale nel 2019). Dopo due giorni intensi di gare ed emozioni, i ragazzi hanno raccolto l’ennesimo successo di un gruppo che sa dare continuità e rinnovarsi con le nuove leve. Settima Coppa Italia Fisdir nel palmares marchigiano, dopo i successi del 2007, 2008, 2013, 2016, 2018, 2019.

I ragazzi che componevano la rappresentativa Anthropos all’evento: Serena Cantoro, Noemi Montali e Andrea Rebichini di Potenza Picena, Jennifer De Stasio di Montegranaro, Nicoletta Fiorentini e Letizia Paccamiccio di Castelfidardo, Laura Fusari di Petriolo, Michela Luciani di Corridonia, Giulia Mazzieri di Morrovalle, Susanna Scipioni di Pollenza, Carlo Baggio e Mattia Nasini di Macerata, Davide Capponi di Grottazzolina, Daniele Fiore di Porto Recanati, Alessandro Greco e Davide Moriconi di Recanati, Fabio Haddad di Sant’Elpidio a Mare, Emanuele Malavolta di Loreto, Cristian Pecci di Civitanova, Paolo Smerilli di Monteurano, Davide Villanova di Ancona.

Gli istruttori: Flavia Mandolesi, Daniela Corallini, Mirian Della Longa, Nicola Sonaglioni, Eriberto Cavalieri, Javier Sarasibar.

Il presidente Nelio Piermattei: «Due fine settimana meravigliosi che ci regalano prima la coppa nell’atletica e ora questa del nuoto. Tanto lavoro e tanti sacrifici ampiamente ripagati dall’attaccamento ai colori dei nostri istruttori, dalla tenacia, gioia ed emozioni dei ragazzi e dalla costante presenza delle famiglie. Non posso non ringraziare tutti coloro che collaborano con noi al raggiungimento di tutto questo».

