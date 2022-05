Fabiani Matelica in finale playoff,

anche Academy Civitanovese

e Amatori Appignano all’ultimo atto

TERZA CATEGORIA - I ragazzi di Mosconi battono 3 a 2 l'Urbanitas Apiro e accedono al turno successivo nel girone C. Nel gruppo E, i rossoblu battono 2 a 1 la Lorese ai tempi supplementari e affronteranno in casa i biancorossi di Marsciani, che superano 1 a 0 l'Union Picena

di Michele Carbonari

Nel weekend si sono disputati i playoff di Terza categoria, condizionati dal grande caldo. Nel girone E passano il turno Academy Civitanovese e Amatori Appignano, che si sfideranno sabato prossimo in riva all’Adriatico. Il rossoblu Chierichetti trascina i ragazzi di Marcotulli. Prima riacciuffa la Lorese, passata in vantaggio in avvio di gara con una bella punizione, e nel secondo tempo supplementare serve Alessandrini che sigla il 2 a 1 finale.

I biancorossi di Marsciani, invece, battono l’Union Picena al quarto d’ora del secondo tempo: decisivo Stura. Nel girone C, invece, la Fabiani Matelica fa sua la sfida tutta maceratese contro l’Urbanitas Apiro. Piersigilli porta in vantaggio i rosanero, Amore Bonapasta centra il palo su calcio piazzato, mentre i locali ribaltano il punteggio a cavallo dell’intervallo grazie ai cugini Bartilotta: il giovane Thomas ristabilisce l’equilibrio con un mancino a giro sul secondo palo e l’esperto Alex mette la freccia di piattone. Vissani cala il tris, gli ospiti provano a riaprire la contesa ma è troppo tardi. Sabato alle 16.30 il turno successivo nella tana del Misa. Nel girone F è andata in scena la terz’ultima giornata di campionato, con il Monte San Martino che cala un netto tris al Ponzano Giberto. Determinante, ancora una volta, la coppia gol Ciocci-Marconi (doppietta).

TERZA CATEGORIA – GIRONE E (playoff):

Academy Civitanovese – Lorese 2-1

Amatori Appignano – Union Picena 1-0

CLASSIFICA: Promos 63, Pievebovigliana 54, Academy Civitanovese 52, Amatori Appignano 47, Union Picena 46, Lorese 43, Camerino Castelraimondo 40, Giovanile Corridoniense 38, Colbuccaro 37, Serralta 28, Sforzacosta 20, Giovanile Nicolò Ceselli 18, Corridonia Fc 12, Boca Civitanova 9.

TERZA CATEGORIA – GIRONE F (12esima giornata di ritorno):

Monte San Martino – Ponzano Giberto 3-1

CLASSIFICA: Usa Fermo 2021 72, Monte San Martino 60, Tirassegno 59, Nuova Faleria e Montelparo 56, Ponzano Giberto e Atletico Monte Urano 50, Torrese e Save the Youths 32, Audax Montegiorgio e Servigliano 28, Lapedonese 26, Spes Valdaso 21, Grottese 20, Campiglione Monte Urano 17, Union Calcio 12.

TERZA CATEGORIA – GIRONE C (playoff):

Fabiani Matelica – Urbanitas Apiro 3-2

CLASSIFICA: Valle del Giano 57, Misa 54, Fabiani Matelica 53, Urbanitas Apiro 51, Real Vallone 48, Ostra e Rosora Angeli 46, Virtus Corinaldo 39, Real Sassoferrato 38, Galassia Sport 25, Renato Lupetti 23, Poggio San Marcello 18, Le Torri 8, Sant’Abbondio 6.

