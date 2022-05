Schianto all’incrocio,

una ferita al pronto soccorso

TOLENTINO - L'incidente tra via frate Mario Gentili e via monsignor Tarcisio Carboni, proprio al confine con Pollenza nei pressi dell'uscita della superstrada. Una 79enne trasportata dall'ambulanza all'ospedale di Macerata

Scontro fra due auto una 79enne trasportata per accertamenti al pronto soccorso. L’incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 9,30 a Tolentino, all’incrocio tra via Frate Mario Gentili e via Monsignor Tarcisio Carboni, proprio al confine con Pollenza nei pressi dell’uscita della superstrada.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta per i rilievi del caso, si sono scontrate a causa di una mancata precedenza una Daewoo Matiz condotta da una donna di 79 anni e una Volkswagen Golf guidata da un 28enne. Immediati i soccorsi. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, per la messa in sicurezza del luogo dell’accaduto e dei veicoli coinvolti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno accompagnato la donna in ambulanza con un codice giallo all’ospedale di Macerata. Le sue condizioni non destano preoccupazione, illeso il conducente della Golf.

