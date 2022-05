Pollenza è di nuovo solo in testa

Retrocede lo United Civitanova

Lotta per la salvezza in entrambi i gironi

SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I ragazzi di Compagnoni espugnano Petriolo e approfittano dei mezzi passi falsi di Sarnano e Borgo Mogliano. La squadra di mister Quinzi è matematicamente in Terza dopo il ko contro il Santa Maria Apparente e la vittoria del Csi Recanati

di Michele Carbonari

A tre giornate dal termine, il Pollenza mette la freccia nel girone F di Seconda categoria.

I ragazzi di mister Compagnoni espugnano all’inglese Petriolo (steso dal rigore di Francucci e dal gol di Renzi, servito da Francesco Patrassi) e allungano sulla coppia Sarnano – Borgo Mogliano. Entrambe chiudono a reti inviolate, rispettivamente a Gualdo e nella tana della Pennese. Rallenta anche la Belfortese, che divide la posta in palio nel derby esterno contro la Palombese. Biancorossi due volte in vantaggio grazie a Cuccagna (di testa) e a De Ronzi (rigore), ripresi dai padroni di casa trascinati da Allin (incornata) e De Angelis (tiro da fuori all’incrocio). L’Atletico Macerata è la prima e finora una squadra a violare il Ciarapica di Tolentino, campo amico della Juventus Club.

I biancorossi di Cencioni aprono con il rigore di Liberini, il quale poi devia nella propria porta un tiro di Llaque Romero, la rovesciata di Elisei riporta in vantaggio gli ospiti ma Lanciotti ristabilisce la parità con un tiro potente, nel finale è determinante la punizione di Trifiletti (2-3). Tutta da gustare anche la lotta per non retrocedere. Il fanalino di coda Abbadiense getta al vento la vittoria casalinga contro la Vigor Macerata. I gialloverdi di Soldini vanno immediatamente sul 3 a 0 trascinati da Mari, Buresta e Agnetti. Il blackout consente agli ospiti di pareggiare prima dell’intervallo (Zerlenga e doppietta Rosetti). Ad inizio ripresa ancora avanti i padroni di casa, agguantati dall’ex D’Ascanio. Finisce in un pirotecnico 4-4. Muove la classifica pure il San Ginesio penultimo in graduatorio, a reti bianche nello scontro diretto interno con la Treiese, che la precede di tre lunghezze. Stop esterno invece per la Sefrense, la quale cade di misura nel terreno del Ripesanginesio: decisivo Bompadre.

Nel girone E prosegue il solito testa a testa fra la capolista Vigor Montecosaro e l’inseguitrice Montecassiano, separate sempre da soli due punti. Entrambe mostrano la manita ai rispettivi avversari. I giallorossi di Pierantoni di fronte al proprio pubblico al Telusiano (vano un autogol locale e la doppietta di Giri), steso da un autogol, Cicconofri (azione), Reucci (punizione), Biagiola (contropiede) e Biondi (assist Lovascio). I ragazzi di Bonifazi in trasferta contro la Monteluponese (ininfluenti i gol in apertura e chiusura di Canesin, su rigore, e di Micucci, lob), che chiude in nove. Di nuovo si scatena la cooperativa del gol rossoblu stavolta formata da Meschini (in mischia), Roccetti (approfitta di un errore locale), Fiecconi (assist Roccetti), Daniele Domizioli (di testa) e Diomedi. Al momento il Montecassiano non disputerebbe i playoff nel proprio girone. Un ipotesi sempre più concreta in virtù del ko di misura dell’Aries Trodica sul campo della Veregra terz’ultima in classifica, che porta a 14 i punti di distacco fra le due maceratesi, seconda e terza. Ancora da decifrare, invece, gli sviluppi in chiave salvezza.

Importante l’exploit del Csi Recanati, a Porto Potenza: la doppietta di Giuggiolini trascina la penultima della classe ad un solo punto da chi la precede e a due dalla permanenza diretta in categoria. Attualmente, la prima al sicuro è il Real Molino, che divide la posta in palio fra le mura amiche contro il Città di Civitanova (nella ripresa il botta e risposta su rigore di Teodori e Gianluca Marra). Poco più avanti ma ora di nuovo in bilico, il Morrovalle, che non va oltre il 2 a 2 con il Casette d’Ete: a segno Giannini e Roberto Giacomelli. Chi compie un bel balzo in avanti è il Santa Maria Apparente, forte del tris interno al fanalino di coda United Civitanova, da oggi matematicamente retrocesso in Terza categoria. Vallesi (diagonale), Maddaluno (rigore) e Luciani (penalty) decretano il primo verdetto stagionale nel girone. Il Real Porto chiude 2 a 2 a Montegranaro: per gli ospiti, doppietta di Filippetti.

Nel gruppo D, invece, di tutt’altro umore in casa Cingolana, che grazie al tris al Torre del Lacrima vola in Prima con tre giornate di anticipo (leggi l’articolo). Il rigore di Capasso e la volè ad incrociare di Bruno in pieno recupero rimontano il fanalino di coda Largo Europa e trascinano l’Esanatoglia al secondo posto solitario. Il Victoria Strada sfiora il blitz sul terreno dell’Aurora Jesi: sotto di due reti in avvio, i gialloblu rimontano trainati da Gigli, Diego Fugante e Mazzi, ma poi subiscono il definitivo 3 a 3.

La top 11 (3-4-3): Spurio (Victoria Strada); Bruno (Esanatoglia), Giovanni Domizioli (Montecassiano), Moretti (Pollenza); Morresi (Santa Maria Apparente), Bompadre (Ripesanginesio), Margherita (Vigor Macerata), Cicconofri (Vigor Montecosaro); Trifiletti (Atletico Macerata), Agosto (Cingolana), Agnetti (Abbadiense). All.: Lorenzini (Csi Recanati).

Il personaggio della settimana: Renè Agosto (Cingolana). Alla soglia dei 42 anni (li compirà fra quasi un mese) si laurea capocanniere del girone grazie a ben 22 gol realizzati, due dei quali sabato nella partita più importante dell’anno, quella che ha regalato la matematica promozione in Prima ai biancorossi. Numeri record per la squadra ma soprattutto per il bomber, che ha superato anche le 250 reti in carriera.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE F (12esima giornata di ritorno):

Juventus Club Tolentino – Atletico Macerata 2-3

Pennese – Borgo Mogliano 0-0

San Ginesio – Treiese 0-0

Petriolo – Pollenza 0-2

Abbadiense – Vigor Macerata 4-4

Gualdo – Sarnano 0-0

Palombese – Belfortese 2-2

Ripesanginesio – Sefrense 1-0

CLASSIFICA: Pollenza 56, Sarnano e Borgo Mogliano 54, Belfortese 48, Juventus Club Tolentino 46, Pennese 44, Atletico Macerata 43, Ripesanginesio 38, Vigor Macerata 35, Petriolo 33, Palombese 25, Sefrense 24, Gualdo e Treiese 23, San Ginesio 20, Abbadiense 19.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE E (12esima giornata di ritorno):

Real Molino – Città di Civitanova 1-1

Veregra – Aries Trodica 1-0

Santa Maria Apparente – United Civitanova 3-1

Montegranaro – Real Porto 2-2

Monteluponese – Montecassiano 2-5

Morrovalle – Casette d’Ete 2-2

Porto Potenza – Csi Recanati 1-2

Vigor Montecosaro – Telusiano 5-3

CLASSIFICA: Vigor Montecosaro 70, Montecassiano 68, Aries Trodica 54, Monteluponese 48, Real Porto 44, Telusiano e Porto Potenza 40, Montegranaro 38, Casette d’Ete 37, Città di Civitanova e Santa Maria Apparente 29, Morrovalle 26, Real Molino 23, Veregra 22, Csi Recanati 21, United Civitanova 8.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE D (12esima giornata di ritorno):

Aurora Jesi – Victoria Strada 3-3

Junior Jesina – Cameratese 2-1

Largo Europa – Esanatoglia 1-2

Monsano – Agugliano Polverigi 2-1

Serrana – Borghetto 2-0

Cingolana – Torre del Lacrima 3-0

Leonessa Montoro – Argignano 1-1

Palombina Vecchia – Maiolati United 1-0

CLASSIFICA: Cingolana 70, Esanatoglia 59, Argignano 58, Palombina Vecchia 51, Borghetto 50, Victoria Strada 43, Monsano 42, Aurora Jesi 39, Agugliano Polverigi 34, Leonessa Montoro 32, Maiolati United 31, Serrana 29, Terre del Lacrima 25, Cameratese 20, Junior Jesina 13, Largo Europa 8.

