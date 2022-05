La Cingolana vola in Prima

dopo 15 vittorie consecutive

Esplode la festa sul Balcone (Foto)

MARCIA TRIONFALE - I biancorossi di mister Ballini vincono il campionato in casa con quattro turni di anticipo grazie al 3-0 contro Terre del Lacrima

La Cingolana vince il campionato e sale in Prima categoria. La corazzata biancorossa di mister Ballini allo Spivach di Cingoli abbatte con un sonoro 3-0 (doppietta del solito bomber Agosto e gol nel finale di Ippoliti) gli ospiti di Terre del Lacrima e conquista la classifica del Girone D di Promozione con quattro turni di anticipo. Un campionato, quello dei ragazzi del Balcone delle Marche, che non è mai stato in discussione. Tanto che, con quella di oggi, è arrivata la 15esima vittoria consecutiva.

Un cammino che ha portato un entusiasmo nuovo a Cingoli, con uno Spivach tornato affollato come forse non si vedeva dai tempi della grande Cingolana che portava scompiglio nel campionato d’Eccellenza. Dopo il triplice fischio di oggi pomeriggio, tanti i tifosi (incluso il sindaco Michele Vittori) entrati in campo per festeggiare con i giocatori; autori, insieme alla dirigenza e allo staff tecnico, di un’impresa fuori da ogni pronostico di inizio anno e trascinata anche da tanti giovani di talento del territorio che si apprestano a giocare la Prima categoria e, perché no, continuare a sognare. Certo, prima vanno onorati gli ultimi impegni. I giocatori se lo sono promesso a fine partita: c’è ancora voglia di record. Intanto però, la festa biancorossa esplode per le strade di Cingoli.

