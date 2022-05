In onore agli infermieri,

lo Sferisterio si tinge di verde

MACERATA - Il 12 maggio la Giornata loro dedicata. L'assessore D'Alessandro: «La loro professione è diventata un fondamento dell’assistenza e della cura della persona. Il pensiero non può non andare al lavoro delicato e che hanno svolto durante la pandemia»

Lo Sferisterio si tinge di verde per la Giornata internazionale dell’infermiere, celebrata in tutto il mondo il 12 maggio, anniversario della nascita, a Firenze, di Florence Nightingale, fondatrice dell’infermieristica moderna.

Per l’occasione l’assessorato ai Servizi sociali del comune di Macerata ha concesso il patrocinio all’iniziativa e giovedì 12 maggio lo Sferisterio verrà illuminato di verde. «Un segnale di vicinanza e di riconoscimento a coloro che svolgono una professione che è diventata un fondamento dell’assistenza e della cura della persona – interviene il vice sindaco e assessore ai Servizi sociali Francesca D’Alessandro -. In questo senso il pensiero non può non andare al lavoro delicato e importante che gli infermieri hanno svolto nel trascorso periodo pandemico. Quello di illuminare lo Sferisterio di verde è un gesto simbolico ma significativo per sottolineare l’impegno della categoria sui temi della salute, della solidarietà e dell’alleanza con i pazienti ma anche con le loro famiglie».

