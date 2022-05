Aperitivi europei,

divieto di sosta

in via Moje e via della Nana

MACERATA - Il comando della Polizia locale ha emesso un'ordinanza per regolamentare la circolazione stradale dall’11 al 13 maggio, dalle 17 alle 2 e il 14 maggio dalle 17 alle 3

9 Maggio 2022 - Ore 13:55 - caricamento letture

Il comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza per regolamentare la circolazione stradale nella zona di via Moje e via della Nana, in occasione della Festa dell’Europa – Aperitivi europei, in seguito alla richieste di occupazione del suolo pubblico da parte dei alcuni esercenti commerciali che operano nella zona interessata dalla manifestazione. Il provvedimento prevede dall’11 al 13 maggio, dalle 17 alle 2 e il 14 maggio dalle 17 alle 3: «divieto di sosta con rimozione forzata in via della Nana e via delle Moje, divieto di transito in via della Nana e via delle Moje, i veicoli dei residenti in via della Nana e via delle Moje potranno sostare negli spazi previsti sulla sinistra di via Pannelli e, all’occorrenza, all’interno del cortile comunale di via Pannelli con entrata da via Lido Bastianelli ed uscita verso viale Trieste, divieto di sosta con rimozione forzata in largo Affede».

