Ritornano gli Aperitivi europei,

un giorno in più e tanti eventi

Ecco tutti i locali e le nazioni

MACERATA - Presentato il calendario della manifestazione (11-14 maggio). L’assessore Caldarelli: «Crediamo di aver confezionato un eccellente risultato, rispetto al passato abbiamo fatto tutto in proprio con le forze comunali». Le iniziative sono di varia natura: Stand Casa Europa in piazza della Libertà, giochi, proiezione di film in lingua, dibattiti pubblici e tavole rotonde, fumetti, sport. Ordinanze su viabilità e somministrazione di bevande

6 Maggio 2022 - Ore 15:31 - caricamento letture

di Mauro Giustozzi

Il rilancio turistico ed economico di Macerata passa dalla Festa dell’Europa che si svolgerà dal 9 al 15 maggio e dall’appuntamento con gli Aperitivi europei (11-14 maggio) che torna a distanza di tre anni dall’ultima edizione.

Sarà il primo evento di massa che torna nel capoluogo dopo i lunghi anni di stop dovuti alla pandemia, un appuntamento che cambia nella sua fisionomia rispetto al passato, che per gli Aperitivi europei godrà di un giorno in più passando da 3 a 4 giornate con 61 locali che hanno aderito, la maggior parte in centro storico, col ritorno in bar, pub e ristoranti del servizio bevande al tavolo col vetro rispetto alla plastica, col prezzo minimo per una consumazione in ogni menù uguale o inferiore a 7 euro, con tanti eventi che spaziano dalla cultura all’intrattenimento ed allo sport.

Insomma una settimana dalla quale gli organizzatori e gli esercenti delle attività commerciali si attendono quella ripresa di presenze ed economica che in passato questa manifestazione ha sempre garantito.

Pur non essendoci un report effettivo di quanto muove economicamente questa iniziativa, negli anni passati per tante attività commerciali ha significato incassare metà dell’intero incasso annuale dei locali che partecipano agli Aperitivi.

Nell’anno europeo dei giovani, la Festa dell’Europa è stata presentata stamattina dall’assessore alle Politiche giovanili Marco Caldarelli, allo Sport Riccardo Sacchi, alle Attività produttive Laura Laviano e alla Cultura Katiuscia Cassetta.

«Siamo arrivati in corsa ad organizzare questa edizione causa lo sblocco delle normative di emergenza arrivate poche settimane fa – ha spiegato l’assessore Marco Caldarelli – ma crediamo di aver confezionato un eccellente risultato grazie anche al fatto che rispetto al passato abbiamo fatto tutto in proprio con le forze comunali per quanto concerne grafica, social, comunicazione ed il lavoro degli uffici tutti. Abbiamo ideato questo manifesto che mette insieme i colori dell’Europa, il giallo ed il blu, ma non solo (indiretto il riferimento alla bandiera Ucraina, ndr) e auspichiamo che questa settimana segni una ripartenza della città nell’ottica di una partecipazione numerosa, gioiosa, serena e responsabile. Un grazie agli sponsor tutti, ad Unimc, all’Associazione Sferisterio che hanno dato un contributo prezioso. Grazie anche alla disponibilità degli esercenti le cui richieste abbiamo cercato di accogliere sempre, alle forze dell’ordine che saranno mobilitate in quei giorni, ai volontari ed alla Croce Rossa che assicurerà il servizio sanitario. Siamo pronti e dico che finalmente la festa cominci».

Il programma è ricchissimo e prevede tra le altre iniziative, oltre al contest ‘L’Europa per me’ rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra 11 e 19 anni chiamati a realizzare, entro il 15 maggio, un elaborato che rappresenti la loro visione dell’Ue in modo creativo, l’apertura dello Stand Casa Europa in piazza della Libertà e una serie di attività che va da giochi alla proiezione di film in lingua, da dibattiti pubblici e tavole rotonde su temi dell’integrazione pace e dialogo interculturale a flash mob con cori e scuole di musica maceratesi come la Birbanda, la Scuola civica Stefano Scodanibbio e la Banda Salvadei fino ai fumetti con Maicol & Mirko, Speak Easy e uno spettacolo a cura degli sbandieratori contrada Pila di Fermo.

Per gli Speak Easy del giovedì sarà Esn Macerata ad organizzare le attività. Mentre la Confartigianato omaggerà i partecipanti con una piccola degustazione dei prodotti della tradizione locale.

Nella serata del venerdì 13 maggio, in piazza della Libertà, ci sarà lo stand di prevenzione di Stammibene, progetto del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3 e realizzato in collaborazione con l’Associazione Glatad onlus e cooperativa Pars ‘Pio Carosi’.

«Abbiamo deciso di puntare sulla qualità e per questo si tornerà all’utilizzo del vetro, bottiglie e bicchieri, ai tavoli sia interni che all’esterno con il titolare dell’attività che effettuerà i controlli. Resta vietata la somministrazione in bicchieri di vetro e di vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o alluminio ad avventori che poi portano in giro per strade e vie della città tali oggetti –ha ricordato l’assessore alle Attività produttive, Laura Laviano -. Non si potrà cucinare e sporzionare all’esterno dei locali mentre tutti i piatti che saranno serviti sono stati autorizzati dall’Asl. L’invito che sento di fare agli esercenti è quello di approvvigionarsi di materie prime per la cucina non nella grande distribuzione ma rifornirsi dai produttori locali che avranno così anche loro modo di beneficiare di questa iniziativa di ripartenza».

Sabato 14 maggio, in concomitanza con la Notte dei Musei, i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi e lo Sferisterio saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 23. L’Infopoint Macerata resterà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 23. Alle 19 e alle 21.30 ci saranno due speciali visite guidate della Torre Civica, al tramonto e in notturna.

«La cultura fa la propria parte nella Festa dell’Europa – ha ribadito l’assessore alla Cultura, Cassetta – con il contest dedicato ai giovani, la tavola rotonda e gli eventi in programma alla biblioteca Mozzi Borgetti, il flash mob con i cori e scuole di musica della città come Birbanda, Scuola civica e banda di Villa Potenza, la proiezione di un film in lingua spagnola al cinema Italia. A questo aggiungiamo l’apertura straordinaria serale dei Musei Civici per offrire a chi verrà in città un panorama più ampio e variegato possibile di visitare le nostre bellezze».

Nel programma di quest’anno non poteva mancare uno stretto collegamento con ‘Macerata Città Europea dello Sport 2022’. Nessun tema come lo sport, infatti, riesce a far leva su principi come quello dell’inclusione, della partecipazione, nonché dell’adesione ai valori fondanti dell’Unione Europea. In questo contesto fondamentale è il ruolo del ricchissimo panorama di associazioni sportive maceratesi che portano avanti e fanno vivere più di 60 discipline, con il sostegno e l’impegno di coloro che praticano e vivono ogni giorno lo sport in città.

«Sabato 14 maggio, dalle 15 alle 22, alla Terrazza dei Popoli dei giardini Diaz ci saranno spazi dedicati alle associazioni sportive maceratesi che intendano far conoscere la propria attività attraverso dimostrazioni, laboratori, mini tornei finalizzati alla promozione delle singole discipline. – ha detto l’assessore allo Sport, Sacchi -. Al momento 23 società hanno dato la loro adesione per far conoscere le proprie attività e ci sarà anche un palco destinato alle esibizione di danza, ginnastica ed altre discipline sportive presenti. In una festa di popolo come è quella dell’Europa lo sport farà la sua parte nelle diverse sfaccettature che vanno dal tenere i giovani attivi in un ambiente sano, agli effetti turistici che ha abbinati a quelli culturali sulla nostra città».

Ecco l’elenco degli esercizi commerciali che partecipano: La Rotonda Lounge Bar (Lituania), al Casolare (Austria), Almalù (Grecia), Bacco Perbacco (Grecia), Bar Delizie (Germania), Bar Ezio (Spagna), Bar Ginetta (Macedonia), Bar Mercurio (Germania), Bar Otto Bocciofila Maceratese (Paesi Bassi), Bar Romcaffè (Francia), Bar Villetti (Estonia), Basquiat Bistrot (Francia), Birreria Fabric (Norvegia), Birroteca Beer Bang (Repubblica Ceca), Black and White (Germania), Burning (Estonia), Cabaret (Belgio), Caffè centrale (Germania), Caffè Corso (Spagna), CaffettOne (Spagna), Civico 37 (Irlanda), Crazy Burger (Portogallo), CrisGlo Bar (Spagna), DiGusto (Irlanda), Forneria Garibaldi (Germania), Friends Caffè (Albania), H.A.B (Germania), Il Cortile (Portogallo), Il Formo Matteo (Francia), Il Pozzo (Spagna), Koinè Vineria (Slovenia), La Botte Gaia (Francia), Lokanda Mala gel (Belgio), Lord Bio (Spagna), Macerati – Spiriti Conviviali (Belgio), Maga Cacao (Spagna), Maia Fucina Gourmet (Francia), MaMò (Grecia), Mastro Gelato (Grecia), Mcfast pizza & burger (Repubblica Ceca), MoMA Food (Belgio), Mon Amour Cafè (Germania), Mymarca (Germania), Osteria Agnese (Islanda), Osteria Il Quartino (Spagna), Panino Marino (Irlanda), Mistic pizza (Irlanda), Pizzeria Ristorante Bel Mondo (Romania), Pizzeria Roberta (Turchia), Pizzeria Scalette (Belgio), Porchetteria Centrale (Belgio), Ristorante Pizzeria Da Silvano (Portogallo), Samo fuori dal corso (Spagna), Spritz & Chips (Paesi Bassi), Spulla (Paesi Bassi), Taverna degli Amici (Romania), Tempo scaduto (Paesi Bassi), Tutto Pepe (Repubblica Ceca), VerdeCaffe (Portogallo), Vere Italie (Norvegia) e Zerodiciannove (Germania).

SICUREZZA – A livello di sicurezza saranno mobilitate le forze dell’ordine, Polizia locale, carabinieri e polizia di Stato, mentre numerosi sono i divieti previsti alla viabilità del centro storico durante la prossima settimana.

VIABILITA’ – Tra queste dall’11 al 13 maggio dalle 16,30 alle 2 del giorno successivo, sabato 14 maggio dalle 16,30 alle 3 del giorno successivo divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Annessione, via Garibaldi, via Don Minzoni, da Via Zara fino a piazza della Libertà, corso della Repubblica, corso Matteotti. via Gramsci, piazza Oberdan. Chiusura al traffico del centro storico l’11, 12, 13 e 14 maggio, dalle 19 alle 2 del giorno successivo (sabato 14 fino alle 3). Dal 9 al 14 maggio i veicoli muniti di permesso residenti zona A, potranno sostare gratuitamente su tutte le aree a pagamento in concessione all’Apm (non interdette dai divieti temporanei per la manifestazione), comprese quelle in struttura coperta e sugli stalli destinati alla sosta dei residenti delle altre zone; i residenti nel centro storico possessori di aree private, non titolari di permesso di sosta zona A, potranno ottenere dall’Apm un apposito permesso per usufruire delle stesse agevolazioni.

BEVANDE – Nei 4 giorni della manifestazione sono stati presi una serie di provvedimenti. In particolare, no alla somministrazione di bevande in bicchieri di vetro e alla vendita in contenitori di vetro o alluminio per le attività e i distributori automatici che si trovano all’interno del centro storico e in corso Cavour, corso Cairoli, piazza Nazario Sauro, viale Trieste e nelle relative traverse delle stesse, fatta eccezione della somministrazione al tavolo anche all’aperto. Questo dalle 19 e fino al termine della manifestazione, per ogni singolo giorno di svolgimento.

Inoltre è vietata la somministrazione e la vendita, di qualsiasi bevanda o cibo nelle aree esterne ai pubblici esercizi e agli esercizi commerciali o artigianali, a partire dalle 1 nei giorni feriali (da mercoledì 11 a venerdì 13 maggio) e dalle 2 nei giorni prefestivi (notte tra sabato 14 e domenica 15 maggio). L’ordinanza vieta la detenzione di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglia o contenitore di vetro o di alluminio, da parte di tutti coloro i quali parteciperanno agli “Aperitivi europei” o si troveranno per qualsiasi motivo nelle zone in cui la manifestazione si svolge, dalle 19 e sino al termine della manifestazione, per ogni singolo giorno di svolgimento.

Ai gestori degli esercizi commerciali viene raccomandato di compiere con massima cura le operazioni di raccolta dei rifiuti durante tutte le fasi dell’evento per la riuscita della manifestazione evitando problemi che possano compromettere l’igiene e il decoro del centro cittadino.

(foto di Fabio Falcioni)

