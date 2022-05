Referendum sulla giustizia,

il Comune cerca scrutatori

MACERATA - La domanda dovrà essere presentata entro il 13 maggio

6 Maggio 2022

Gli italiani sono chiamati ad esprimersi il 12 giugno, tramite il referendum, su 5 quesiti riguardanti la giustizia e in particolare custodia cautelare, separazione delle carriere dei magistrati, elezione del Csm, consigli giudiziari, incandidabilità dei politici condannati. Il Comune di Macerata cerca scrutatori.

«Tutti gli elettori già iscritti all’albo degli scrutatori – si legge in una nota – intenzionati a svolgere la funzione di scrutatore per l’imminente consultazione referendaria del 12 giugno sulla giustizia, sono invitati a presentare domanda.

La domanda, accompagnata da fotocopia non autenticata del documento di identità (o da scansione nel caso di utilizzo della posta elettronica), potrà essere consegnata direttamente all’ufficio Urp – Protocollo del Comune di Macerata in viale Trieste 24 dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 e il martedì e giovedì dalle 14,30 alle 17, o essere inviate tramite all’indirizzo pec comune.macerata.demografici@legalmail.it , anche avvalendosi di un indirizzo mail semplice, entro il 13 maggio 2022.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente da coloro che siano già iscritti all’albo degli scrutatori.

Il modulo di domanda è disponibile all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di viale Trieste 24, o la si può scaricare dal sito del Comune di Macerata».

La Commissione Elettorale Comunale procederà tramite sorteggio alla nomina degli scrutatori e delle riserve tra quelli che avranno presentato la domanda e , se il numero dei richiedenti sarà inferiore a quello occorrente, si procederà al completamento tramite sorteggio dall’albo degli scrutatori.

