Lube, gara 3 di finale Scudetto:

ecco com’è andata le altre volte

VOLLEY - La sfida di domenica alle 18 al Palabarton di Perugia è il primo dei tre “match ball” a disposizione dei biancorossi, che inseguono il settimo tricolore, terzo consecutivo

6 Maggio 2022 - Ore 18:53 - caricamento letture

La Lube lavora sodo, tra sala pesi e sedute tecniche, in vista di gara 3 della finale Scudetto dei playoff di SuperLega. Match in programma domenica 8 maggio (alle 18 con diretta Rai Sport) al PalaBarton con la Sir Safety Conad Perugia. La sfida con i Block Devils è il primo dei tre “match ball” a disposizione dei biancorossi, che inseguono il settimo tricolore, terzo consecutivo, nell’ottava serie di finale Scudetto della propria storia. Nel 2005/06, annata del primo tricolore, la Lube arrivò alla terza giornata di finale contro Treviso con il bilancio di 1-1 e steccò il match al PalaBaldinelli di Osimo con il massimo scarto, ma poi riuscì a rifarsi nei due successivi incontri festeggiando il tricolore a Pesaro in gara 5.

Nel 2011/12 non ci fu nessuna gara 3 perché il titolo fu assegnato in gara unica e i cucinieri vinsero lo Scudetto al tie break contro Trento sul campo del Forum di Assago. Nella stagione 2013/14 arrivò il terzo Scudetto. Lube e Perugia erano appaiate con un successo a testa dopo i primi due confronti. Il fattore campo premiò i marchigiani in gara 3 al PalaBaldinelli di Osimo e il titolo arrivò in gara 4 grazie ad un exploit al PalaBarton. Nel 2016/17 il quarto Scudetto, il primo festeggiato direttamente all’Eurosuole Forum, maturò proprio in gara3 contro Trento (3-1).

L’unico Scudetto sfumato in una serie di finale fu quello perso con Perugia in gara 5 l’anno successivo, nel 2017/18. In parità dopo due match, Civitanova fallì gara 3 in quattro set al PalaBarton per poi riequilibrare tutto in casa. Si rivelò fatale la bella in Umbria. Nel 2018/19 arrivò il riscatto contro la Sir con una rimonta pazzesca al tie break in gara 5 a Perugia. Nei primi quattro faccia a faccia della serie il fattore campo aveva sempre prevalso, compresa gara3 al PalaBarton, vinta 3-0 dai Block Devils. Nel 2020/21 la Lube si fregiò del sesto Scudetto espugnando Perugia sia in gara 1 (in quattro set) sia in gara 3 di finale (massimo scarto). La serie si chiuse all’Eurosuole Forum in gara 4 (3-1). Perugia era riuscita a espugnare il palas civitanovese in gara 2, ma per i cucinieri fu uno stop ininfluente.

