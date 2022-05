Predators e Sirmaniaci rivali nel tifo

ma uniti nella standing ovation a De Cecco

«Dedico il premio ai compagni»

IL REGISTA nativo di Santa Fè ha ricevuto prima della gara di ieri il riconoscimento come Mvp delle semifinali, raccogliendo l'applauso delle tifoserie di Lube e Perugia. «La prossima sfida? A tavolino non possiamo fare pronostici. E' sempre e solo il campo a dire l'ultima parola»

Due tifoserie rivali e in lizza per il tricolore si sono strette in un applauso sentito alla vigilia di gara2 di finale Scudetto. La standing ovation dell’Eurosuole Forum di Civitanova per Luciano De Cecco, premiato mvp delle semifinali playoff di SuperLega, ha unito per una manciata di secondi Predators e Sirmaniaci. Il palleggiatore della Lube, infatti, è uno dei beniamini di “Lube nel Cuore” e dei tanti appassionati che seguono i biancorossi, ma ha anche trascorsi importanti da bandiera della Sir Perugia. Poco prima del fischio d’inizio del match tra marchigiani e umbri, il numero 15 nativo di Santa Fè, migliore in campo in gara 3 e in gara 5 della serie contro l’Itas Trentino, ha ricevuto la prestigiosa targa da Lucia Severini, responsabile sviluppo aziende per Marche e Romagna Credem Banca.

Carico dopo la vittoria con il massimo scarto che ha mandato la Lube sul 2-0 nella serie per lo Scudetto, grazie anche alle sue magie, De Cecco parla all’indomani del match. «Intanto dedico il premio ai compagni – spiega – perché sono stati loro a renderlo possibile valorizzando le mie giocate. Anche in gara2 con la Sir la vittoria è stata del gruppo, ognuno di noi sa che tipo di contributo può dare alla squadra e il duro lavoro in allenamento ci consente di trovare la giusta intesa anche in caso di innesti frequenti dalla panchina. Le finali Scudetto tra fuoriclasse sono tirate e sentite, magari meno spettacolari di altre gare dal punto di vista squisitamente tecnico. Si caratterizzano per l’elevato tasso di agonismo. Bisogna stare sempre sul pezzo e non perdere la giusta mentalità. Domenica al PalaBarton dovremo prestare la massima attenzione senza mai staccare la spina. Dopo un anno un po’ altalenante, stiamo giocando una buona pallavolo. Diamo il massimo, come sempre, e ci viene naturale. La prossima sfida? A tavolino non possiamo fare pronostici, è sempre e solo il campo a dire l’ultima parola».

