La stagione del Lauro Rossi

chiude con Geppi Cucciari

MACERATA - Mercoledì 11 e giovedì 12 maggio in scena l'attrice con "Perfetta" per l'ultimo spettacolo del cartellone in abbonamento

6 Maggio 2022 - Ore 11:21 - caricamento letture

Volge al termine la stagione del teatro Lauro Rossi di Macerata promossa dal Comune di Macerata e dall’Amat e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC. Mercoledì 11 e giovedì 12 maggio Geppi Cucciari interpreta Perfetta, ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti e attivi nella scena televisiva e teatrale italiana recentemente scomparso, nel quale si racconta un mese della vita di una donna, scandito dalle quattro fasi del ciclo femminile.

Geppi Cucciari per la prima volta alle prese con toni che non prediligono unicamente la comicità, ma si avventurano con profondità in sfumature anche più malinconiche e drammatiche. Sul palco interpreta una venditrice d’automobili, moglie e madre, che conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità. Il racconto analizza i martedì di quattro settimane differenti, giornate identiche nei ritmi ma diverse nella percezione: a causa delle variazioni delle quattro fasi del ciclo, cambiano gli stati d’animo, le reazioni, le emozioni e gli umori della protagonista. Perfetta cerca di trattare con umiltà, ma anche frontalità, un tabù di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Un monologo nel quale trovano spazio sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui sembra esserci un grande bisogno nel nostro tempo. La regia dello spettacolo è di Mattia Torre, assistente alla regia Giulia Dietrich, le musiche originali sono di Paolo Fresu, i costumi di Antonio Marras, il disegno luci di Luca Barbati, produzione ITC2000, distribuzione Terry Chegia. Informazioni e vendita biglietti: Biglietteria dei Teatri (0733 230735), AMAT (071 2072439) e biglietterie del circuito vivaticket. Inizio spettacoli ore 21.

