Ciclista 15enne investito:

soccorso con l’eliambulanza

POLLENZA - Il minorenne è stato trasportato a Torrette dopo l'incidente in località Cantagallo

3 Maggio 2022 - Ore 18:55 - caricamento letture

Ciclista di 15 anni investito a Pollenza oggi pomeriggio. Il minorenne è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto in contrada Cantagallo, intorno alle 16,30. Per cause in corso di accertamento (sul posto sono intervenuti i carabinieri) il ragazzino è stato investito da un’auto mentre si trovava in bici. Immediati i soccorsi sul posto da parte del 118. Gli operatori dell’emergenza hanno deciso di chiedere l’intervento dell’eliambulanza che ha poi trasportato il minorenne all’ospedale di Torrette.

(redazione CM)

