Bambino investito da un’auto:

trasportato all’ospedale Salesi

MONTE SAN GIUSTO - Il piccolo ferito ha 8 anni, ha riportato fratture alle gambe. A Civitanova travolto un pedone

2 Maggio 2022 - Ore 21:32 - caricamento letture

Bambino investito da un’auto a Monte San Giusto in via Circovallazione, è successo intorno alle 20,15 di oggi. Il piccolo ha 8 anni ed è di origine pakistana. Ha riportato fratture alle gambe in seguito all’incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per prestare i soccorsi. In fase di accertamento la dinamica che è al vaglio dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Macerata che sono intervenuti sul posto. Le condizioni del bambino non sarebbero gravi e non è in pericolo di vita. E’ stato trasportato in ambulanza all’ospedale Salesi di Ancona. Alla guida dell’auto c’era una ragazza.



All’incirca alla stessa ora c’è stato un altro investimento, questa volta a Civitanova in via Principe di Piemonte. Il ferito ha riportato un trauma alla testa ed è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale a Civitanova. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per svolgere gli accertamenti del caso.

(Servizio in aggiornamento)

