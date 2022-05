Santo Stefano Avis,

terzo posto in Coppa Italia

BASKET IN CARROZZINA - I ragazzi di Ceriscioli hanno battuto 52-74 la Millennium Basket Padova, dopo aver perso la semifinale contro la UnipolSai Briantea Cantù, vincitrice della competizione

Alla fine, è terzo posto. La Santo Stefano Avis (basket in carrozzina) esce dal PalaElettra di Pescara, dove è andata in scena l’edizione 2021/22 della final four di Coppa Italia – Trofeo Antonio Maglio, «con una buona e una cattiva notizia: da un lato, infatti, è forte il rammarico per la sconfitta ottenuta in semifinale contro la UnipolSai Briantea Cantù (66-51 il punteggio finale in favore dei lombardi), dall’altra prevale comunque la soddisfazione per essersi rifatti nella finale valevole per il terzo posto, quando i porto potentini hanno battuto la Millennium Basket Padova», scrive la società. A dispetto del risultato, quella contro Cantù è stata comunque «una buona prova – secondo il tecnico neroverde Roberto Ceriscioli , che ha spiegato -. Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo subito il loro gioco e non siamo riusciti a restare lucidi e precisi. Siamo rimasti attaccati alla partita con le unghie e con i denti. Purtroppo ci è mancata l’inerzia nel finale». Dunque, una “vendetta” non riuscita da parte dei marchigiani, che lo scorso 2 aprile persero la semifinale scudetto del campionato di Serie A proprio contro la UnipolSai Briantea 84 Cantù. Ma, come recita il detto “non può piovere per sempre”. Ed ecco che i ragazzi di Ceriscioli si sono rimboccati le maniche e hanno affrontato nel migliore dei modi la Millennium Basket Padova: sul parquet abruzzese è finita 52-74 per i neroverdi, al termine di un match sempre in conduzione dai ragazzi di Ceriscioli. La gara è stata combattuta nel primo quarto, ma nel secondo c’è stato un vero e proprio dominio neroverde, che ha permesso di conquistare un vantaggio notevole in vista del secondo tempo. In quest’ultima fase della gara, infatti, il tecnico marchigiano ha concesso delle possibilità a chi, finora, era stato impiegato in misura minore.

«È stato un test utile in chiave futura – ha spiegato a fine gara lo stesso allenatore della Santo Stefano Avis –. Così abbiamo trovato le giuste motivazioni per affrontare gli ultimi due impegni della stagione (l’andata e il ritorno della finale valida per il terzo posto in campionato, ndr). D’altronde era una partita difficile per via dell’orario, le 9 del mattino. Ci siamo arrivati meno riposati rispetto al solito, perché il giorno prima avevamo giocato di sera e questo avrebbe potuto incidere. Ma così non è stato e sono soddisfatto per come abbiamo giocato, sempre con la giusta concentrazione». Le gare per il terzo posto del campionato di Serie A di basket in carrozzina si disputeranno il 14 maggio (andata) e il 21 dello stesso mese (ritorno) e vedranno i portopotentini impegnati sempre contro il club padovano. La Coppa Italia – Trofeo Antonio Maglio, invece, si è conclusa con la vittoria di Cantù, che ha battuto la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo Giulianova 55 a 51.

Il tabellino:

PADOVA MILLENIUM BASKET: Bargo 4, Foffano 11, Raourahi 6, Scandolaro 7, Boughania 16, Rado, Casagrande 6, Scantamburlo, Gamri 2, Moukhariq. N.e. Rado, Faccioli. All.: Castellucci.

SANTO STEFANO AVIS PORTO POTENZA: Schiera, Griffith Salter 6, Miceli 6, Giaretti 18, Bedzeti 13, Chatzidakis 8, Tanghe 16, Veloce, De Deus Ramos, Cini 7. All.: Ceriscioli.

ARBITRI: De Mattia, Guerrini, Di Piazza.

PARZIALI (progressivi): 15-18, 17-40, 36-59, 52-74.

