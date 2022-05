Chiuso un night club,

quattro lavoratrici senza contratto

e violazioni sulla sicurezza

TOLENTINO - I controlli effettuati dai carabinieri nel fine settimana hanno portato al locale anche sanzioni per 35mila euro

Quattro lavoratrici senza contratto e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro sono costate ad un locale dell’entroterra la sospensione dell’attività imprenditoriale, e multe per oltre 35mila euro al Broadway di Tolentino.

Il provvedimento dopo i controlli , nel fine settimana, dei carabinieri della compagnia di Tolentino, guidati dal capitano Giulia Maggi, con il coordinamento del comando provinciale di Macerata. Effettuato un servizio a largo raggio in arco serale e notturno, con l’impiego di numerose pattuglie, unitamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro e alla polizia municipale con l’unità cinofila.

Al Broadway sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 14.400 euro e la sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni in materia di sicurezza e regolarità del lavoro, perché è stata verificata la presenza di quattro persone, con la mansione di figuranti di sala, prive di regolare contratto di assunzione.

Sono state riscontrate inoltre violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con contravvenzioni di 21.900 euro. Il night club potrà mettersi in regola entro lunedì alle 12 e in questo caso beneficiare di una riduzione delle multe applicate.

Svolto anche un servizio di controllo coordinato unitamente alla polizia municipale di Tolentino con finalità di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, con il fondamentale contributo di Billy, l’instancabile pastore tedesco, che ha supportato carabinieri e polizia locale nei locali di intrattenimento serale.

Sono stati effettuati inoltre, sempre con l’ausilio e il fiuto di Billy, posti di controllo nei luoghi di aggregazione, principali vie di accesso alla città, aree commerciali.

