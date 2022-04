Sarnano-Sassotetto, le prove ufficiali:

Merli la spunta tra le moderne,

Stefano Peroni il migliore tra le storiche

MOTORI - Sono stati 198 i piloti partenti che hanno percorso i 9.927 metri del circuito. Domani via alla gara storiche alle 9 ed a seguire, dopo circa un paio d’ore, la gara delle moderne

Terminate le verifiche con gli ultimi piloti delle auto storiche, lo staff della Sarnano-Sassotetto ha dato il via oggi alle due salite di prova sul percorso di 9.927 metri da località Brilli a Sassotetto, per le ultime regolazioni prima delle gare di domani, valide per il Campionato Italiano Montagna ed il Campionato Italiano Autostoriche. Una splendida giornata con le vette appenniniche limpidissime ha visto portare a termine lo sforzo organizzativo dell’AC Macerata, dell’ASD AC Macerata e dell’amministrazione comunale di Sarnano. Sono stati 198 i piloti partenti per una giornata che è scorsa abbastanza bene, in vista dell’impegno di domani che assegnerà i punti tricolori.

Il confronto tra Merli e Faggioli è stato favorevole al pilota trentino che solitamente soffre i percorsi lunghi rispetto al rivale fiorentino. Tra le vetture gt bene Lucio Peruggini (Ferrari 488) e Rosario Iaquinta (Lamborghini Huracan). Alessandro Gabrielli (Alfa Romeo 4C-Picchio) ha svettato tra le E2SH, mentre Angelo Marino (Renault Clio) è risultato il migliore delle Racing Start. Senza storia la gara storiche, che probabilmente coronerà il quarto successo consecutivo del toscano Stefano Peroni con la Marini di formula 2. A notevole distanza Mario Massaglia su Osella e Totò Riolo su Lucchini. Estremamente spettacolari queste prime fasi in una giornata che ha brillantemente portato a termine le quasi 400 partenze, davanti ad un pubblico finalmente tornato ad ammirare i migliori piloti e le più belle vetture del panorama nazionale delle salite.

Domani via alla gara storiche alle 9 ed a seguire, dopo circa un paio d’ore, la gara delle moderne, con dirette tv da metà mattina su Sky 228, DTT 402 Acisport TV e in streaming integrale facebook su Civm, Acisport e Acisport TV.

Prove gara auto moderne: primo Merli (Osella Fa30-Zytek LRM) in 4’07”22, secondo Faggioli (Norma M20FC-Zytek) 4’10”99, terzo Degasperi (Osella Fa30) 4’18”23, quarto Di Fulvio (Osella Pa30) 4’18”82 e quinto Scola (Osella Pa21S Evo) 4’22”56.

Prove gara auto storiche: primo S. Peroni (Martini MK32-Bmw) in 4’44”33; secondo Massaglia (Osella Pa9/90) 5’05”61, terzo Riolo (Lucchini SN) 5’15”75, quarto G. Peroni (Osella Pa8/9) 5’19”48 e quinto Angiolani (March 783-Toyota) 5’34”17.

