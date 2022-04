Promos(sa) in Seconda categoria:

gioia a Montefano per il neonato club

guidato da un presidente 25enne

CALCIO - La Promos, società presieduta dal giovane Osvaldo Mattei, trionfa al primo tentativo. Ieri la vittoria contro il Serralta, oggi la matematica promozione dopo il ko del Pievebovigliana. Numeri importanti per la rosa guidata da mister Paolo Morresi

di Michele Carbonari

Al primo colpo, la Promos vince il campionato di Terza categoria e approda in Seconda con due giornate d’anticipo.

Sono ben 57 i punti conquistati dai biancoarancioblu guidati da mister Paolo Morresi nelle 24 partite disputate. La squadra di Montefano già ieri sera ha assaporato la promozione, al termine della vittoria di misura fra le mura amiche contro il Serralta: decisivo il diagonale mancino rasoterra sul palo lontano di Scoppa. Oggi è arrivato il matematico salto di categoria, dopo il ko interno del Pievebovigliana contro l’Academy Civitanovese (0-1). Ecco quindi che in paese scoppia la festa, per la società guidata dal neanche 25enne Osvaldo Mattei.

La Promos nasce l’estate scorsa dalle ceneri dell’Accademia Calcio Montefano, che stava per chiudere i battenti. Allo stesso tempo, il giovane presidente aveva intenzione di fondare una nuova squadra di calcio. Da queste due situazioni, prende vita la Promos, che richiama il nome dall’azienda di famiglia di Osvaldo Mattei (25 anni a dicembre). La squadra è composta per la maggior parte dai giocatori che hanno militato negli ultimi anni nell’Accademia Montefano e dai ragazzi locali e dei paesi limitrofi usciti dalla juniores del Montefano (Eccellenza). Ad inizio campionato l’obiettivo era quello di fare un torneo di vertice e lottare con le prime. Mister Paolo Morresi ha saputo gestire e guidare al meglio i calciatori messi a disposizione dal presidente Mattei. Anche i numeri parlano a favore della Promos: sette vittorie consecutive nel girone d’andata, imbattuta in casa (undici vittorie e un pari), miglior attacco (66 gol segnati) e seconda miglior difesa (23 reti subite).

La rosa: Luca Baiocco, Luca Brandoni, Vanni Carbonetti, Alessandro Carestia, Riccardo Ciavattini, Luca Cingolani, Leonardo Coppari, Albano Elmazi, Elzan Elmazi, Matteo Giampieri, Stefano Guzzini, Riccardo Lelio, Igor Magagnin, Andrea Maraschio, Lorenzo Peloni, Alessio Recchi, Matteo Romagnoli, Luca Scoppa, Marco Senigagliesi, Nicola Serafini, Giorgio Stampella, Aldo Strappini, Alessandro Taddei, Edoardo Tognetti, Alessandro Zacconi.

Lo staff: Osvaldo Mattei (presidente), Elia Zito (vice presidente), Paolo Paccamiccio (direttore sportivo), Paolo Morresi (allenatore), jacopo Fioretti (vice allenatore), Andrea Di Blasio (preparatore dei portieri), Enrico Brandoni (massaggiatore e fisioterapista) e Luca Galluzzo (dirigente accompagnatore).

