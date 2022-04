Chiusa una discoteca,

c’erano lavoratori irregolari

MONTECASSIANO - Il locale è il Liolà dove c'è stato un controllo di vari reparti dell'Arma. Riscontrate anche carenze igieniche. Multa di 45mila euro e attività sospesa. Durante il ponte del 25 aprile due denunce per guida in stato di ebbrezza

Lavoratori non in regola e carenze igieniche, multa e sospensione dell’attività per una discoteca. Sabato notte i carabinieri della Compagnia di Macerata, insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, del Nas di Ancona e del Nucleo cinofili di Pesaro, hanno proceduto al controllo della discoteca “Liolà” di Montecassiano. Sono state accertate alcune carenze di igiene e la presenza di 10 lavoratori non in regola con il contratto di lavoro. Sono scattate multe per complessivi 45mila euro con la sospensione dell’attività imprenditoriale a partire dalle 12 di oggi. La sospensione ha durata fino a regolarizzazione del personale.

Durante il ponte del 25 aprile i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata hanno inoltre denunciato un uomo di Appignano per la ripetuta violazione del divieto di ritorno nel comune di Macerata emesso dalla Questura e hanno contestato 2 violazioni a due persone straniere per ubriachezza: erano stati controllati mentre barcollavano uno a Macerata nella zona di Fontescodella e l’altro a Sambucheto di Montecassiano. Controlli anche sulle strade: i militari del Norm hanno denunciato una donna di 54 anni e un uomo di 37 residenti in provincia per guida in stato di ebbrezza, con valori rispettivamente di 0,92 grammi per litro di alcol nel sangue e di 2,1 grammi per litro a fronte di un limite di 0,5 grammi per litro.

