Benadduci stroncato da un malore,

svolta l’ispezione cadaverica

Fissato l’ultimo saluto

TOLENTINO - Nella notte tra mercoledì e giovedì era caduto con lo scooter. Ultimo saluto domani alle 19. Aveva 60 anni, da tutti era conosciuto come il conte Giampaolo

E’ stato un malore ad uccidere Giovanni Benadduci Benigni Olivieri, per tutti il conte Giampaolo, morto a 60 anni nella notte tra mercoledì e giovedì scorso dopo essere caduto dallo scooter. L’incidente è avvenuto mentre stava percorrendo viale delle Cartiere. A confermarlo l’ispezione cadaverica effettuata questa mattina all’ospedale Torrette di Ancona. L’uomo, subito dopo l’arrivo del 118, era stato trasportato con l’eliambulanza al nosocomio regionale, ma nonostante i tentativi di salvargli la vita, non si è ripreso. Da domani mattina alle 8 sarà aperta la camera ardente alla Sala funeraria Rossetti di Tolentino. E sempre lì, domani alle 19, l’ultimo saluto. Conosciutissimo a Tolentino, Benadduci era discendente di una delle più antiche famiglie della città. Non era sposato, lascia le sorelle Francesca e Ludovica e due nipoti.



