Cade dallo scooter, 60enne a Torrette

TOLENTINO - L'incidente nella notte in viale delle Cartiere, l'uomo trasportato dall'eliambulanza all'ospedale di Ancona

21 Aprile 2022 - Ore 10:10 - caricamento letture

Cade dallo scooter, 60enne trasportato a Torrette in eliambulanza. L’incidente poco dopo la mezzanotte a Tolentino, in viale delle Cartiere. L’uomo era in sella al ciclomotore quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del veicolo ed è caduto rovinosamente a terra. Immediati i soccorsi. Sul posto oltre ai militari sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che, prestate sul posto le prime cure del caso, hanno allertato l’elicottero e trasportato il 60enne in ambulanza all’elisuperficie di Belforte dove è atterrato Icaro.

(Servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA