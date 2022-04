Lutto a Potenza Picena,

stroncata da una malattia a 65 anni

la coordinatrice della Protezione civile

ADDIO a Franca Floridi, si è spenta questa notte all'ospedale di Torrette. Il ricordo dell'amministrazione comunale: «Era una donna instancabile, dallo spiccato senso pratico. La sua scomparsa è una grande perdita per tutta la comunità»

22 Aprile 2022 - Ore 13:13 - caricamento letture

Si è spenta questa notte all’ospedale di Torrette Franca Floridi, 65 anni, coordinatrice della Protezione civile di Potenza Picena. Da alcuni mesi combatteva contro una malattia, con tutte le sue forze ha lottato portando avanti il suo impegno con la solita passione e dedizione. Conosciuta e benvoluta da tutti in città, era diventata un’istituzione per la sua abnegazione e disponibilità.

Inizia con una citazione di Madre Teresa di Calcutta “Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore” il ricordo del Comune di Potenza Picena affidato ai social. «Franca Floridi era una donna instancabile, dallo spiccato senso pratico: una colonna portante della nostra Protezione civile comunale di cui, da qualche mese, era diventata coordinatrice. La sua scomparsa è una grande perdita per tutta la comunità potentina.

Dall’emergenza del sisma, alle manifestazioni locali: Franca c’era, sempre. E nelle ultime settimane, nonostante le tante difficoltà dovute alla malattia, sono stati costanti i contatti telefonici con il sindaco per avere aggiornamenti sull’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina. Da qualche tempo era in programma una cerimonia ufficiale in Comune per il passaggio di consegne tra lei e il suo predecessore, Daniele Campeol. Purtroppo le condizioni di salute di Franca hanno fatto slittare più volte questo momento, che non era solo formalità, ma il riconoscimento di un impegno mai venuto meno. Lo abbiamo considerato solo un appuntamento rimandato, fino all’ultimo, nella speranza di poterla riabbracciare presto. Così purtroppo non è stato. L’amministrazione comunale, gli uffici e tutti i volontari della Protezione Civile di Potenza Picena si stringono attorno alla famiglia di Franca».

Franca Floridi lascia il figlio e due nipoti. La camera ardente è stata allestita all’ospedale di Torrette. Il funerale si svolgerà domani alle 15 nella chiesa Delle Grazie di Ancona.

(Mi. Car.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA