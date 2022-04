Lago di Fiastra svuotato,

previsto il progressivo riempimento

L'INVASO è ai livelli minimi, visto che da ieri sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della Centrale idroelettrica di Valcimarra

I tanti visitatori che lo scorso fine settimana hanno scelto Fiastra per le tradizionali scampagnate pasquali hanno trovato il lago a livelli di invaso minimi. Anche molti operatori turistici locali hanno manifestato preoccupazione per l’imminente stagione estiva, visto che dall’area attrezzata della spiaggetta è quasi impossibile avvicinarsi all’acqua con il livello così basso.

L’invaso è stato temporaneamente svuotato in vista di un progressivo riempimento: da ieri, infatti, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della Centrale idroelettrica di Valcimarra, che dureranno fino al prossimo mese di ottobre. In questi mesi le acque del lago non saranno prelevate quindi, e l’Enel, gestore e proprietario dell’impianto, ha chiesto l’autorizzazione al riempimento dell’invaso fino a quota 638,50 metri sul livello del mare (aumentabile a 639,50 in caso di piena del fiume), pochi metri sotto alla linea di culmine della diga.

Nei prossimi mesi potremmo finalmente tornare ad ammirare il bellissimo lago nel suo massimo livello, come non accadeva da ormai sei anni. Nel 2017 la diga è stata infatti oggetto di controlli e manutenzione straordinaria: è stato effettuato un accurato lavoro di scandagliamento del fondo nella parte sommersa e sono stati effettuati i controlli di stabilità a seguito dello sciame sismico iniziato nel 2016. In questo periodo, per ragioni pratiche e di sicurezza, il livello dell’acqua è stato tenuto una ventina di metri sotto alla quota di massimo invaso.

