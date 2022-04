Playoff, l’ex Monopoli

sulla strada della Med Store

VOLLEY A3 - Gara 1 dei quarti in programma domani alle 20,30, il palleggiatore Scrollavezza: «Sarà una sfida dura, il pubblico di Macerata l’arma in più»

Domani alle 20,30 cominciano i playoff e il Banca Macerata Forum ospiterà la gara 1 dei quarti tra Med Store Tunit e Sol Lucernari Montecchio Maggiore. I veneti, guidati dall’ex-capitano biancorosso Natale Monopoli, si sono piazzati sesti in classifica al termine della Regular Season e sono in forma, come dimostrano le ultime vittorie contro Garlasco e San Donà di Piave. Anche i biancorossi hanno chiuso positivamente il campionato, battendo Fano nel derby e conquistando così il terzo posto.

«Ci siamo preparati benissimo tutta la settimana per fare bene nel derby contro Fano – conferma il palleggiatore Luca Scrollavezza – Ci siamo espressi bene sia in attacco che a muro e siamo contenti della prestazione, era importante una vittoria soprattutto a livello mentale. Siamo scesi in campo con l’idea di arrivare nella migliore forma agli spareggi, ci aspettano avversari tosti a partire da Montecchio Maggiore». In campionato vi siete spartiti una vittoria a testa contro Monopoli e i suoi, stavolta avrete dalla vostra il campo, giocando in casa Gara 1 e Gara 3. «Incontriamo una squadra forte, che ha saputo metterci in difficoltà durante la Regular Season. Conosciamo Monopoli, riesce a far giocare bene tutti i compagni, hanno poi una coppia di centrali affidabile, forti a muro, affronteremo un bel gruppo; per noi sarà importante renderci pericolosi in battuta, stiamo lavorando su questo fondamentale. In più avremo dalla nostra il pubblico, quando giochiamo al Banca Macerata Forum siamo avvantaggiati: il tifo è caldo e ci sostiene sempre, è la nostra arma in più». La stagione entra nel vivo con i playoff ed è stata fin qui un crescendo anche la tua avventura in biancorosso. «Sono convinto che lavorare duramente dia sempre i suoi frutti. Come secondo palleggiatore non ho pretese se non quella di mettermi in gioco e dare il massimo in allenamento, confrontandomi con una categoria nuova per me. Sono contento di quanto fatto, mi fa piacere aver trovato spazio e dare una mano alla squadra quando chiamato in causa, come del resto stanno facendo anche gli altri miei compagni, tenendo bene il campo ogni volta che entrano. Ringrazio il coach Domizioli, ha lavorato tanto con me in allenamento e mi ha dato fiducia».

