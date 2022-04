Minacce di morte alla ex

e video di un gallo sgozzato:

condannato insegnante di yoga

IN AULA - L'uomo è finito sotto accusa per stalking, reati derubricati in tentata violenza privava e minacce. Oggi la sentenza del Gup del tribunale di Macerata: 4 mesi

Minacce di morte alla ex e anche un video di un gallo sgozzato, condannato a 4 mesi un insegnante di yoga. L’uomo, 43 anni, era finito sotto accusa davanti al gup del tribunale di Macerata dove doveva rispondere di stalking, reato che poi è stato derubricato in tentata violenza privata e minacce, ed è stato condannato a 4 mesi, pena sospesa. I fatti sono avvenuti in un comune dell’entroterra maceratese.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Enrico Riccioni, che ha chiesto la condanna a un anno dell’imputato, l’uomo avrebbe inviato messaggi di morte alla donna con cui aveva avuto una relazione e anche dei figli. I fatti sarebbero avvenuti in particolare all’interno della stessa giornata, il 28 dicembre 2019, e il 43enne in quell’occasione avrebbe inviato alla donna sia messaggi di morte che il video di un gallo sgozzato. Finito sotto accusa per stalking, il maestro di yoga ha visto i reati derubricati in tentata violenza privata e in minacce e una sentenza, con rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa. Il processo si è svolto davanti al giudice Giovanni Manzoni. L’uomo è assistito dagli avvocati Alisia Laudadio e Alfonso Rubino. Parte civile al processo si è costituita la ex dell’imputato, assistita dall’avvocato Fabiola Cesanelli.

*Il nome dell’imputato e particolari troppo precisi vengono omessi a tutela dell’identità della vittima

