Giornata della Terra,

a Macerata ecco “Green Carpet”

L'INIZIATIVA dell'associazione "2hands" in collaborazione con Unimc e Accademia delle Belle Arti in programma per venerdì

Si svolgerà in occasione della Giornata della Terra, venerdì 22 aprile, l’evento Green carpet, organizzato da “2hands Macerata”, un’associazione no profit di tutela ambientale presente sul territorio da circa un anno, in collaborazione con l’università di Macerata, l’Accademia delle Belle Arti e alcune attività di ristorazione locali.

Una serie di appuntamenti in programma che prenderanno il via la mattina, alle 9,30, con il cleanup interattivo, con sfida 2hunt (caccia al rifiuto particolare) e sessione fotografica con i ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. A pranzo è previsto il Pic-nic con buffet realizzato in stile “Too Good To Go” per evitare sprechi di cibo, in collaborazione con le attività di ristorazione maceratesi e l’esibizione di artisti locali. Nel pomeriggio, dalle 16 spazio alla conferenza e dibattito su tematiche ambientali con ospiti i professori Unimc esperti del settore. Dopo la presentazione dell’associazione e progetto a cura dei ragazzi di 2hands Macerata alle 16,30 l’intervento del professore dell’università di Macerata, Claudio Ortenzi, sulle microplastiche e relative domande del pubblico, mentre alle 17,15 è previsto l’intervento del ricercatore di Unimc Gabriele Achille sulla deforestazione.

