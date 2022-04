Frana sulla provinciale

a causa del sisma,

servirà una “bretellina”

LAVORI - La sp 125 collega Tolentino con l'Abbadia di Fiastra. E' necessario sistemare il punto dove si è verificato lo smottamento. La Provincia ha completato il progetto preliminare

19 Aprile 2022 - Ore 16:53 - caricamento letture

Progetto preliminare della Provincia di Macerata per i lavori di sistemare una frana sulla provinciale 125 Tolentino – Abbadia di Fiastra dovuta al sisma. Dopo averlo trasmesso al Comune, la Provincia ha chiesto l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Lungo la provinciale 125, al chilometro 3,4 c’è, a causa del sisma, il restringimento della carreggiata per una frana di valle sull’alveo del fiume Chienti presente su un ampio fronte. Il superamento del dissesto franoso avverrà tramite l’arretramento della strada dal fronte della scarpata in dissesto. Per il ripristino e la messa in sicurezza della strada, a seguito dei danni e delle criticità riscontrate a causa degli eventi sismici, la Provincia di Macerata intende realizzare un nuovo tracciato stradale per una lunghezza complessiva di 322 metri, con uno scostamento massimo di circa 20 metri rispetto alla vecchia sede stradale. Una “bretellina”, e per farla sarà necessaria l’acquisizione in proprietà di una zona di terreno interessata dall’opera. La Giunta comunale di Tolentino ha approvato il progetto preliminare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA