“Dal bel mare al bel monte”,

lo show delle auto storiche

IL RADUNO culturale-sportivo che si svolge tradizionalmente nel fermano è in calendario per domenica 24 aprile

19 Aprile 2022 - Ore 14:31 - caricamento letture

Si avvicina il terzo evento stagionale del Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchigiano/Lodovico Scarfiotti. Si tratta di “Dal bel mare al bel monte-11° Memorial Arnaldo Giammarini” con la sua 25esima edizione per auto storiche in programma per domenica prossima 24 aprile.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo degli equipaggi partecipanti al kartodromo “Dino Ferrari” di Fermo, dove dalle 8,30 alle 9,45 ci saranno le operazioni preliminari. Inizieranno poi le prove di abilità all’interno del kartodromo e successivamente gli equipaggi a gruppi si dirigeranno verso l’Istituto Tecnico Industriale di Fermo dove potrà visitare, a partire dalle 10,30, il Museo dell’Innovazione e della Tecnica Industriale delle Officine Storiche. L’Istituto Montani possiede una lunga storia, ad iniziare dal 1854, durante la quale si è ritagliato un importante spazio d’avanguardia nell’istruzione dal punto di vista tecnologico ed artigianale. La parte museale racconta la storia del prestigioso Istituto dalle origini ai giorni nostri, attraverso apparecchiature e dispositivi interattivi, che rappresentano l’innovazione tecnologica basata sul sapere e sulle sue applicazioni nella realtà industriale.

A seguire i partecipanti con le loro auto d’epoca andranno ad effettuare la seconda serie di prove di abilità presso il kartodromo che completeranno l’impegno cronometrico e definiranno le classifiche. La sosta finale presso il Ristorante “Il Timone” di Porto San Giorgio, che rappresenta la parte dedicata “al mare”, concluderà la manifestazione con le premiazioni degli equipaggi protagonisti della classifica assoluta, la femminile e la “ASI Giovani”.

La manifestazione ha ricevuto il supporto di Tecnostampa, Rotopress, Pigini Group, BCC Recanati e Colmurano, GM Meccanica, Ca.Bi. Gomme, Water M e Autofficina F.lli Zacconi.

