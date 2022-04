Righetto, il re della porchetta

e dello street food maceratese

compie 70 anni

Righetto compie 70 anni. Nato a Sant’Angelo in Pontano nel 1952, Enrico Sebastiani si è trasferito da bambino con la sua famiglia a Mogliano. Crescendo ha seguito le orme del nonno Rigo, che fin dagli anni ’50, preparava e vendeva la “porchetta” in occasione di sagre e feste nella provincia maceratese.

La tradizione di famiglia prosegue con Righetto, il quale nel 1975 fonda la sua attività e compra il primo furgoncino per raggiungere i luoghi delle fiere e dei mercati per far assaporare la “Porchetta” e i prodotti tipici marchigiani artigianalmente preparati.

Nel corso degli anni trasforma la sua azienda e si rinnova continuamente. Tante le novità che lo coinvolgono, con i suoi autonegozi e stands mobili lo “street food” è diventato un mood dei giorni nostri, mentre il catering è il servizio più richiesto per festeggiare le ricorrenze speciali privatamente.

La profonda passione per il suo lavoro lo contraddistingue, ed è, ancora oggi che compie 70 anni, sempre viva. Festeggiamenti sobri per questa giornata, un aperitivo a sorpresa per Righetto insieme ai propri amici e colleghi ambulanti alla fiera di Marcelli di Numana, e poi un pranzo intimo in famiglia. «I migliori auguri di buon compleanno dalla moglie Anna, dai figli Johnny e Jessica, dalle nipoti Giorgia, Giulia e Mita, e da tutta la sua grande famiglia, composta dai tanti collaboratori che nel corso degli anni gli sono stati vicini»

