Li proverbi de Pasqua

LA DOMENICA con Mario Monachesi

17 Aprile 2022

di Mario Monachesi

“Arda o vassa, l’inguernata finende a Pasqua”.

(E qui non ce pioe, anzi, ce pò pioe e fa’ friddo).

*

“Chj fa Natà’ a lu sole, fa Pasqua su lu focu”.

*

“Se a Natà’ no’ negne, Pasqua co’ le legne”.

*

“A Natà’ su lu balcó’, a Pasqua co’ lu tizzo'”.

*

“Pasqua sciucca gregna ‘nfussa. Parma ‘nfussa gregna sciucca”

(Pasqua senza piogghja, coa (covone, quindi mietitura) mmolla (bagnata). Domenneca de le Parme co’ la piogghja, mititura sciucca).

*

“Quanno se mmolla le Parme, se mmolla anche l’ou”.

(Quanno pioe la domenneca de le Parme, pioe anche lu jornu de Pasqua).

*

“Si pioe lu dì de Pasqua ci avrai più vi’ che frasca”

(Più vino che pampini)

*

“Se pioe a Pasqua, la susina s’enborzacchja”.

*

“Natale verde, Pasqua vianga”.

*

“Natale in pantanella, Pasqua in porvedella”.

(Se pioe a Natale, non pioe a Pasqua).

*

“Quanno sona la cambana, Pasqua sta londana”.

(Le cambane se lega lu Venardì Santu).

*

“‘Gni trista pollastra fa l’ou de Pasqua”.

*

“Pasqua de resurrezió’ se magna l’agnellu e l’ou per devozió'”.

(Se dicia che magnà’ l’ou prutigghjia da le pizzicate de li serpenti e de atri animali. Regalalli invece è ‘na tradizió’ tanto antica, ghjà li Persiani usava scambiasse un’ ou de gajina, adèra simbulu de rinasceta de la primavera).

*

“Pasqua arda o vassa oe sode e cucina grassa”.

(“Pasqua d’ou” la chiamava Pellegrino Artusi nei suoi ricettari)

*

“Pe’ la Pasquetta se magna l’ou sodu, lu salame e la pizza venedetta”.

(Ma questa era anche la colazió’ de la matina de Pasqua, assème a la frittata co’ l’erbe e la coratella dell’agnellu. La pizza a lo formaggio era ghjà cunusciuta nel ‘500, ditta crescia perché se lèveta e cresce. A minzujornu se magnava pizza de formaggio e ciausculu pe’ antipastu, po’ stracciatella, pastasciucca, agnellu, oe sode, ‘nzalata, pizze dorgi, ciammelle e ciammellotti).

*

“L’ou pintu de Pasqua, le parole quanno casca”.

*

“Pasqua arda, rdiaulu ride”.

(Perché adè più lungu lu piriudu de Carnevale e quindi più numerose l’occasció’ de trasgredi’).

*

“Da Sant’Isidoro (di Siviglia, 4 aprile) a San Giorgio (23 aprile), arda Pasquetta che tempu vellu ‘spetta”.

*

“Non se pò vedé’ Pasqua né dopo San Marco (25 aprile), né prima de San Benedetto (21 marzo).

*

“Pasqua venga arda o venga vassa, vène co’ la foja e co’ la frasca”.

*

“Pasqua, voja non voja, non fu mai senza foja”.

*

“Non è bella la Pasqua se non cala la frasca”. ( Anche se ce statia ‘n’antru proverbiu che dicia: “Tardi la Pasqua, tardi la frasca”).

*

“Da Carnevale a Pasqua, tutta l’erba è ‘nzalata”.

*

“Pasqua venedetta vò’ la casa netta”.

(La casa pulita, le famose pulizie de Pasqua).

*

“De Pasqua e de Natà’ se rennoa lu villà'”.

*

“Chj prima de Pasqua non fa lu pannu (vestito), dopo suspira tuttu l’annu”.

*

“De Pasqua e de Natà’ gnisciù se moa do sta”.

*

“Juteme combà’ finende a Pasqua, che dopo Pasqua ‘gni poeta bbusca”.

(Anche dopo Pasqua ogni vonu a gnente je la fa a mette da parte checcosa).

*

“La pace de lu Papa predecata a Natale, speriamo che a Pasqua pozza arrivare”.

*

“Da la morte a la vita la Pasqua è un passagghju, vulimo la pace prima de magghju”.

*

“‘Na tradizió’ vulia che a Pasqua se fosse leatu der tutto lu prete (scaldaletto) da lu lettu”.

*

“Pasqua tanto disiderata in un jornu è ghjà passata”.

(Anche se ancora rimanevano due giorni di festa, il lunedì si andava “a parente”, il martedì si faceva la gita fuori porta, festa che si concludeva “co’ lu sardarellu (ballo) ‘ccompagnatu da lu sonu dell’urghinittu”).

