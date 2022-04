Vento e mare mosso a Pasqua,

prorogata l’allerta meteo

PREVISIONI - Nuovo bollettino della Protezione Civile regionale valido fino alle 12 di domani. Raffiche di burrasca lungo le zone costiere

Prorogata l’allerta meteo su tutta la regione da parte della Protezione Civile. Il nuovo bollettino è valido fino alle 12 di domani (17 aprile). Le possibili criticità saranno portate dal vento e dal mare mosso, soprattutto nella zona nord-est delle Marche.

Le raffiche raggiungeranno il grado di burrasca e il mare sarà particolarmente agitato a causa di un’azione di un sistema di bassa pressione centrato tra lo Ionio e la penisola ellenica. Per domani, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso nella prima parte della giornata, con addensamenti più consistenti nel settore interno della regione; sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio. Precipitazioni: non si escludono brevi ed isolati fenomeni a ridosso dei rilievi meridionali nella prima parte della giornata. Le temperature saranno in diminuzione.

