Sei occhi elettronici

nelle vie di Morrovalle

SICUREZZA - Si tratta di apparecchi utilizzati per la lettura delle targhe dei veicoli in transito. Il Comune riceverà un contributo di 25.185,32 euro, pari al 50% dell’importo complessivo

15 Aprile 2022 - Ore 12:21 - caricamento letture

Sei nuove telecamere a Morrovalle. Ad annunciarlo è l’amministrazione. «Nei giorni scorsi, il Ministero dell’Interno ha comunicato all’amministrazione comunale che la richiesta di co-finanziamento del progetto di videosorveglianza per l’installazione di sei telecamere Ocr è stata accettata e così il Comune riceverà un contributo di 25.185,32 euro, pari al 50% dell’importo complessivo del progetto stesso (50.370,64 euro).

Il piano, redatto dalla comandante della Polizia locale Caterina Francinella, era stato approvato dalla giunta comunale lo scorso dicembre con l’obiettivo di implementare il sistema di videosorveglianza già presente sul territorio comunale, che comprende attualmente 27 telecamere, ma nessuna di queste è di tipo OCR: apparecchi utilizzati per la lettura delle targhe dei veicoli in transito, fondamentali nella rilevazione dei flussi in entrata e uscita dal territorio cittadino ma anche importanti nelle indagini portate avanti dalle forze dell’ordine».

Il progetto che troverà realizzazione grazie ai fondi stanziati da Comune e Ministero prevede l’installazione di sei occhi elettronici in altrettanti punti della città: via Fonti (ingresso da Macerata); via Dante Alighieri (ingresso da San Claudio); località Molinetto (ingresso da Montecosaro Scalo); incrocio SP86-via 29 Giugno; SP86 ingresso SS77; via Giuseppe Verdi (ingresso da Montecosaro).

«Potenziare il sistema di videosorveglianza è una delle nostre priorità come amministrazione comunale – spiega Mauro Baldassarri, assessore alla sicurezza – vogliamo rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità presente sul territorio in particolare per quanto riguarda la microcriminalità. E i sistemi di videosorveglianza, in tal senso, rappresentano un supporto tecnologico importante per il lavoro quotidiano della Polizia locale e delle forze dell’ordine».

