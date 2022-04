Prevenire le patologie

e donare gli organi:

quattro incontri con l’Aido

L'ASSOCIAZIONE di Civitanova e Montecosaro organizza appuntamenti il giovedì, alle 21.15, nella sala don Lino Ramini in via del Timone 14.

L’Aido (l’associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) di Civitanova e Montecosaro organizza, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, quattro incontri aperti alla cittadinanza per promuovere stili di vita utili a prevenire l’insorgenza di patologie e, in un contesto di solidarietà sociale, per sensibilizzare alla cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. Gli incontri saranno tenuti di giovedì, alle 21.15, nella sala don Lino Ramini in via del Timone 14, a Civitanova. Il dottor Lucio Sotte, specialista in medicina tradizionale cinese, curerà gli appuntamenti del 21 aprile (agopuntura: salute ed equilibrio del corpo), dove interverrà in apertura l’assessore Barbara Capponi, del 28 aprile (fitoterapia: le erbe medicinali in prevenzione e terapia) e del 5 maggio (ginnastiche mediche cinesi: 25 anni di esperienza). Il professore Antonio Malagrida, docente di lettere, con l’apporto del musicista Bip Gismondi, sarà il relatore dell’ultimo incontro, programmato per il 12 maggio, intitolato ”La vita una canzone”. Gli ingressi saranno gratuiti e su prenotazione al numero 3337868874 (Gabriella).

