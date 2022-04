Il sindaco acquista 60 uova di Pasqua

e le dona a bambini e bambine

GESTO - Destinatari i ragazzi del Centro Aiuto Compiti nel Centro per Famiglie, i bambini ucraini ospitati dalla Diocesi di Macerata, i giovani della Piombini Sensini e di “Tempi Supplementari” del progetto “Tutti X Uno” e gli atleti della Ssd Ginnastica Macerata dove sono ospitate anche tre ginnaste ucraine

Sessanta uova di cioccolato ad altrettanti bambini della città. E’ il dono del sindaco Sandro Parcaroli che ha voluto acquistare personalmente le uova e le ha consegnate con l’assessora alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro, nei giorni scorsi e in vista della Pasqua.

Il primo cittadino e il vice sindaco hanno incontrato i bambini del Centro Aiuto Compiti nel Centro per Famiglie, i bambini ucraini ospitati dalla Diocesi di Macerata, i ragazzi della Piombini Sensini, i ragazzi di “Tempi Supplementari” del progetto “Tutti X Uno” e i giovani atleti della SSD Ginnastica Macerata dove sono ospitate anche tre atlete ucraine che hanno così potuto dare continuità al loro percorso sportivo dopo che sono dovute fuggire dal loro Paese.

Le uova donate a bambini e ragazzi della città sono quelle della Onlus ENEA (European Neuroblastoma Association), una associazione costituita da genitori con esperienza diretta di malattia che sostiene la ricerca scientifica nella lotta al neuroblastoma infantile.

«Non c’è regalo più bello che vedere gli occhi dei bambini illuminarsi di gioia per il semplice gesto della consegna di un uovo di Pasqua – hanno commentato Parcaroli e D’Alessandro -. Abbiamo deciso di donare le uova ai bambini ucraini presenti in città e ai ragazzi che vivono situazioni di disagio familiare e sociale e ringraziamo i referenti delle varie associazioni che ci hanno permesso di vivere questo momento di inclusione e di condivisione. Le uova donate sono quelle della campagna promossa dalla Onlus ENEA che sostiene la ricerca nella lotta al neuroblastoma, un tumore altamente maligno che colpisce i bambini e che è la prima causa di morte per malattia in età prescolare».

