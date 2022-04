Titolo “Città di Macerata”,

il 29 aprile a Palazzo Buonaccorsi

consiglio comunale straordinario

DECRETO - Saranno inoltre presentati alla cittadinanza lo stemma araldico e il nuovo gonfalone

È stato convocato per venerdì 29 aprile, alle 16, il Consiglio comunale straordinario per il recepimento del titolo di “Città di Macerata” conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2021. Saranno inoltre presentati alla cittadinanza lo stemma araldico e il nuovo gonfalone. Il Consiglio comunale straordinario si terrà nel cortile superiore dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi in via don Minzoni 24. In caso di maltempo l’assise si riunirà nella sala dell’Eneide. Sarà possibile seguire il Consiglio comunale anche online al link http://webtv.comune.macerata.it. Qualora la seduta del 29 aprile dovesse andare deserta, la seconda convocazione è fissata per il giorno 2 maggio alle 16.

L’avvio dell’iter per la formalizzazione del titolo di città, proposto dal presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, era stato approvato lo scorso maggio all’unanimità dall’assiste cittadina. Successivamente il sindaco Sandro Parcaroli aveva inviato formale richiesta – corredata da apposita documentazione relativa al tessuto sociale, economico, architettonico e culturale di Macerata – al Prefetto Flavio Ferdani che l’aveva, a sua volta, sostenuta e inoltrata al Ministero dell’Interno. A dicembre è arrivato il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha conferito, formalmente e ufficialmente, il titolo di “Città” a Macerata.

