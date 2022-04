Scuola Sforzacosta e Centro fiere,

due interrogazioni in Consiglio

MACERATA - L'assise cittadina si svolgerà il 27 e 28 aprile. Saranno presentate anche delibere su Rendiconto 2021, regolamento per la tutela del benessere animale, adozione preliminare della variante parziale al Prg per l’area che si trova in contrada Torregiana – Fontescodella (ex Cus)

Nuova convocazione per il Consiglio comunale di Macerata il 27 e 28 aprile, che tornerà a riunirsi in presenza nel palazzo municipale.

Due le interrogazioni che verranno discusse, mercoledì 27 aprile alle 15, che riguardano la scuola primaria di Sforzacosta e il Centro fiere. Presentate dal capogruppo del Pd Narciso Ricotta. I lavori del Consiglio proseguiranno con le delibere che riguardano l’approvazione del Rendiconto 2021 e del Regolamento per la tutela del benessere animale e l’adozione preliminare della variante parziale al Prg relativa all’area che si trova in contrada Torregiana – Fontescodella (ex Cus).

Il Consiglio comunale passerà poi a esaminare gli ordini del giorno inerenti alla proposta di investire sul programma di sviluppo di energie alternative (Elisabetta Garbati di Macerata Rinnova), al bonus “Nati ora” (Andrea Perticarari e Narciso Ricotta del Pd), alle barriere architettoniche (Ninfa Contigiani e altri consiglieri del Pd) e infine a “Salviamo il paesaggio” (Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti del Movimento 5 stelle). Nel caso in cui la seduta del 28 aprile dovesse andare deserta la seconda convocazione è stata fissata per il 30 aprile alle 16.

